¡Ú¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¡Û¿ÀÂ¼³Ø±àFWÁÒÃæÍª²ï¤Î¸¶ÅÀ¤ÏÉã¤Î¶µ¤¨¡ÖÍÄÃÕ±à¤Îº¢¤«¤é¡ØÎ¾Â¤Ç½³¤ì¡Ù¡×Âç²ñ2°Ì¤Î6¥´¡¼¥ë¤Ç½éÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥
Âè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¿ÀÂ¼³Ø±à(¼¯»ùÅç)¡£Âç²ñ2°Ì¤Î6¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤¿FWÁÒÃæÍª²ïÁª¼ê(3Ç¯)¤Î³èÌö¤Î¸¶ÅÀ¤Ë¤Ï¡¢Éã¤Î¶µ¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÒÃæÁª¼ê¤Ï½à¡¹·è¾¡¡¦ÆüÂçÆ£Âô(¿ÀÆàÀî)¤È¤Î°ìÀï¤Ç¶Ã°Û¤Î4¥´¡¼¥ë¡£±¦Â¡¢º¸Â¡¢Æ¬¤È¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÆÀÅÀÎÏ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÍÄ¤¤º¢¤Ë¼õ¤±¤¿Éã¤«¤é¤Î»ØÆ³¤¬¡£¡ÖÍÄÃÕ±à¤Î»þ¤°¤é¤¤¤«¤é¡¢Éã¤«¤é¡ØÎ¾Â¤Ç½³¤ì¡Ù¡Øº¸Â¤âÎý½¬¤·¤í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÉã¤â¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¸«¼é¤Ã¤¿·è¾¡Àï¡£¡ÖºÇ¸å¤Î¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼·è¾¡¡£³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¡¢Â©»Ò¤Î³èÌö¤ò´ê¤¤¤Þ¤¹¡£
·Þ¤¨¤¿·è¾¡Àï¡¢ÁÒÃæÁª¼ê¤Ï¥Ý¥¹¥ÈÄ¾·â¤ÎÀË¤·¤¤¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤Ê¤É²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ÏÌµÆÀÅÀ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤Ï3-0¤Ç¾¡Íø¤·¡¢ºò²Æ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤È¹ç¤ï¤»¤Æ»Ë¾å6¹»ÌÜ¤È¤Ê¤ë²ÆÅß2´§¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¸å¡¢²ÈÂ²¤ÈÊú¤¹ç¤Ã¤Æ´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤¿ÁÒÃæÁª¼ê¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î»Õ¤Ç¤â¤¢¤ëÉã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Éã¤È¤·¤Æ¤â¡¢(»Ò¶¡¤Î»þ¤Î)´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤â1ÈÖ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
Éã¤â¡ÖºÇ¹â¤ÎÂ©»Ò¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ëý¤ÎÂ©»Ò¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤½¤Î³èÌö¤Ë¸Ø¤é¤·µ¤¤ÊÍÍ»Ò¡£¤½¤ì¤òÎÙ¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿ÁÒÃæÁª¼ê¤ÏËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£(1·î12ÆüÊüÁ÷ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Önews zero¡×¤òºÆ¹½À®)