¿Î²Ê°¡µ¨»Ò¡¢Ä¹ÃË¡¦¿Î²Ê¹î´ð¤È¿Æ»Ò¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Ç2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¤ªÉãÍÍ¤Ë»÷¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¿Æ»Ò¡×¡¡¸µÉ×¤Ï¾¾Êý¹°¼ù¤µ¤ó
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿Î²Ê°¡µ¨»Ò¡Ê72¡Ë¤¬12Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÇÐÍ¥¡¦¾¾Êý¹°¼ù¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯74¡Ë¤È¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¡¦¿Î²Ê¹î´ð¡Ê43¡Ë¤È¤Î¿Æ»Ò2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤ä¤Ï¤ê¾¾Êý¤µ¤ó¤Ë»÷¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¿Æ»Ò¡×Ä¹ÃË¡¦¿Î²Ê¹î´ð¤È¤Î¿Æ»Ò2¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¤Î¿Î²Ê°¡µ¨»Ò
¡¡°¡µ¨»Ò¤Ï¡ÖºòÌë¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë½éÂå²¦»Ò ¹î´ð¤ÈÍ¼¿©¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿!!¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢ÃçÎÉ¤¯´ó¤êÅº¤¤¤¢¤Ã¤¿Êì»Ò2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¹î´ð¤ò¡Öº£Ç¯¤Ç44ºÐ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Î©ÇÉ¤Ê¥ª¥Ã¥µ¥ó¡¢¡¢¡¢¾Ð¾Ð¡×¤È¤Á¤ã¤á¤Ãµ¤¸ò¤¸¤ê¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö²¦»Ò¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Êì¿Æ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¡¡Â©»Ò·¯¡×¡Öº£Ç¯¤â¡¡ÉÂµ¤¤ä²ø²æ¤Ê¤É¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¡¸µµ¤¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊì¿´¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÂ©»Ò¤Î¹¬¤»¤ò´ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÂ©»Ò¤µ¤ó¤ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¿Æ»Ò¡×¡Ö¤ªÉãÍÍ¤Ë»÷¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤ä¤Ï¤ê¾¾Êý¤µ¤ó¤Ë»÷¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£·ì¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ï¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤Þ¤µ¤·¯¤ÈÆ±¤¤Ç¯¤«¤é¤·¤¿¤éÎ©ÇÉ¤Ê²¦»Ò¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖÊì¤È¤·¤Æ¤Îµ¤»ý¤ÁÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤âÆ±¤¸Ç¯¤¯¤é¤¤¤ÎÂ©»Ò¤¬¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡×¡ÖºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢²¦»ÒÍÍ¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤Ê¤É¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¹î´ð¤Ï2022Ç¯12·î¤Ë»õ²Ê±ÒÀ¸»Î¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀ¾¸¶°¦²Æ¤µ¤ó¡Ê¸½ºß¤Ï°úÂà¡Ë¤ÈºÆº§¡£24Ç¯11·î¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÃË»ù¡Ê1¡Ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤ä¤Ï¤ê¾¾Êý¤µ¤ó¤Ë»÷¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¿Æ»Ò¡×Ä¹ÃË¡¦¿Î²Ê¹î´ð¤È¤Î¿Æ»Ò2¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¤Î¿Î²Ê°¡µ¨»Ò
¡¡°¡µ¨»Ò¤Ï¡ÖºòÌë¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë½éÂå²¦»Ò ¹î´ð¤ÈÍ¼¿©¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿!!¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢ÃçÎÉ¤¯´ó¤êÅº¤¤¤¢¤Ã¤¿Êì»Ò2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¹î´ð¤ò¡Öº£Ç¯¤Ç44ºÐ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Î©ÇÉ¤Ê¥ª¥Ã¥µ¥ó¡¢¡¢¡¢¾Ð¾Ð¡×¤È¤Á¤ã¤á¤Ãµ¤¸ò¤¸¤ê¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö²¦»Ò¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Êì¿Æ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¡¡Â©»Ò·¯¡×¡Öº£Ç¯¤â¡¡ÉÂµ¤¤ä²ø²æ¤Ê¤É¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¡¸µµ¤¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊì¿´¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÂ©»Ò¤Î¹¬¤»¤ò´ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¹î´ð¤Ï2022Ç¯12·î¤Ë»õ²Ê±ÒÀ¸»Î¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀ¾¸¶°¦²Æ¤µ¤ó¡Ê¸½ºß¤Ï°úÂà¡Ë¤ÈºÆº§¡£24Ç¯11·î¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÃË»ù¡Ê1¡Ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£