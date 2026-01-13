【忘れられない出産の記憶】旦那にブチギレ「代わりに産んで！」【第14話まんが】#ママスタショート
「出産」。それは女性の人生で1〜2を争う大仕事。新たな生命をこの世に送り出す大役を果たしたママたち。今回は、そんな素晴らしい経験をしたママたちの感動と爆笑（？）の「忘れられない出産の記憶」に関するエピソードをご紹介。
今回は、夫がうっかり口走った言葉のせいで起こった一件です。
夫「俺ができることならなんでもするよ！」
陣痛マックス時、献身的に尽くしてくれた夫からの言葉。愛ですね、愛。しかし痛みに耐えている真っ只中の妊婦さんにしてみれば、夫は痛みはない状況です。なんか……妙〜〜〜〜〜〜に腹が立ってきて。
「じゃあ代わりに産んでよ！！」
分娩室にどっかーんと爆発した怒鳴り声が響き渡ります。ビックリして縮み上がる夫。弱々しく発した言葉は「俺にできることならだよぉ……」。そりゃそうだ（笑）。
なんでもなんてうっかり約束しちゃったせいで、エライめにあいましたね、夫さん。今ではどこへ出しても笑いをかっさらうテッパンネタなのだそう。夫さん、お疲れ様でした。
忘れられない出産の記憶、みなさんもありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
