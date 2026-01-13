¡Ö¤¨⁉´éÊÑ¤ï¤Ã¤¿⁉¡×¡Ö2ÅÙ¸«¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×É×¤Ï¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¡ÄàÊ·°Ïµ¤°ìÊÑá30ºÐ½÷Í¥¡¦¾¾²¬çýÍ¥àºÇ¿·»Ñá¤Ë¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¤É¥¿¥¤¥×¡×¤ÎÀ¼
·ëº§¤«¤é2Ç¯¡ÄÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê¤Ê»Ñ
¡¡É×¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖHey! Say! JUMP¡×¤ÎÍ²¬Âçµ®¡Ä¡£30ºÐ½÷Í¥¤ÎàÊ·°Ïµ¤°ìÊÑá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö#·î¤Þ¤È¤á¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¡¢ºòÇ¯12·î¤Î»×¤¤½Ð¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¾¾²¬çýÍ¥¡£Ê·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿»Ñ¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëÍÍ»Ò¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¾²¬¤ÎÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê¤Ê»Ñ¤Ë¡Ö¤¨⁉´éÊÑ¤ï¤Ã¤¿⁉¡×¡Ö·ëº§¤·¤Æ¤µ¤é¤Ëµ±¤¤òÁý¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¡Ä¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¯¤ÆÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö2ÅÙ¸«¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¡Ö¾¾²¬çýÍ¥¤Á¤ã¤ó¤ä¤Ã¤Ñ²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤É¥¿¥¤¥×¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤¯¤é¤¤ÍýÁÛ¡×¡Ö¤¿¤¯¤µ¤óçýÍ¥¤Á¤ã¤ó¤¬»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¸«¤é¤ì¤Æ¹¬¤»¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡2024Ç¯¡¢¾¾²¬¤ÏÍ²¬¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£