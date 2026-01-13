昨季のリーグ最多勝を伊藤大海と分け合った右腕が日本ハム優勝へのラストピースとなるか。



今オフにソフトバンクを自由契約となっていた有原航平投手(33)が13日、エスコンフィールドHOKKAIDOで入団会見を行いました。



4年契約で年俸は5億円プラス出来高払い(金額は推定)。

2014年ドラフトで4球団競合の末、日本ハムに入団。

その後新人王、リーグ優勝、日本一、最多勝などのタイトルを獲得しMLBに挑戦。





2023年に日本球界復帰でソフトバンクに移籍し、2度の最多勝と2度のリーグ優勝を経験。積み重ねた勝利は実に日米通算101勝。球界を代表する投手は、なぜ古巣復帰を選んだのか。有原投手は「（チーム統括本部長の）吉村さんから『優勝を目指していくために有原のチカラが必要だ』ということを言っていただいた。『有原が入って、優勝しよう』というふうに…。そうやって言っていただいたらファイターズで優勝したいなという気持ちになりましたね」と心境を明かしました。



6年ぶりに古巣・日本ハム復帰となる有原投手が選んだ背番号は「74」。



日本ハムでは昨季まで岩舘学ファーム内野守備走塁コーチが着用していた背番号で、現役選手がつけるのには珍しく大きな数字です。



ちなみに有原投手が前回日本ハムでプレーした2020年までの背番号は「16」。

ソフトバンクでは「17」を着用していました。



有原投手は「誰もつけたことのない番号で再スタートしたいという気持ちがあった。大きい番号をと考えていましたが、数字を見た中でフィーリングじゃないですけど、一番いいなと思いました」と74を選んだ理由を語り、新たな挑戦へ決意をにじませました。



昨季は14勝を挙げ、2年連続で伊藤大海投手と最多勝を分け合った実績抜群のベテラン右腕が

6季ぶりの古巣復帰。



「（伊藤ら）素晴らしい投手がたくさんいる中で、切磋琢磨（せっさたくま）して優勝に近づいていけたら」



自身が所属していた2016年以来のリーグ優勝・そして日本一へ。

新・有原が日本ハムをさらに高みへ導きます。



有原航平（ありはら・こうへい）

広島県出身 190㎝/100kg

生年月日 1992年8月11日

ドラフト 2014年ドラフト1位



広陵高校～早稲田大学～北海道日本ハムファイターズ (2015 - 2020)

～テキサス・レンジャーズ (2021 - 2022)～福岡ソフトバンクホークス (2023 - 2025)

～北海道日本ハムファイターズ (2026 - )