　ものまねタレントのりんごちゃんが12日、自身のインスタグラムを更新。「成人を迎えた皆様おめでとうございます」とつづり、自身の華やかな振袖姿を公開した。

【写真】「リア・ディゾン?!」ネットで話題、りんごちゃんの振り袖ショット（当時の写真）

　りんごちゃんは「成人を迎えた皆様おめでとうございます　どんな出来事も、楽しんでください」と、祝福するメッセージを記し、白をベースにピンクの花が散りばめられた振り袖をまとった、若かりし頃の爽やかな振り袖姿を披露している。

　大きな髪飾りも印象的な姿に、コメント欄には「りんごちゃんカワイイ〜！」「可愛すぎるんだけど」「美人さん」「ハーフ顔　ギャルだね〜」「リア・ディゾン?!」「りんごちゃんとは思わなかった　凄っく可愛い」などと、驚く声が集まっていた。