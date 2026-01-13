りんごちゃん、成人の日に振り袖ショットを公開 当時の“ビジュアル”に反響「リア・ディゾン?!」「美人さん」「ハーフ顔」
ものまねタレントのりんごちゃんが12日、自身のインスタグラムを更新。「成人を迎えた皆様おめでとうございます」とつづり、自身の華やかな振袖姿を公開した。
【写真】「リア・ディゾン?!」ネットで話題、りんごちゃんの振り袖ショット（当時の写真）
りんごちゃんは「成人を迎えた皆様おめでとうございます どんな出来事も、楽しんでください」と、祝福するメッセージを記し、白をベースにピンクの花が散りばめられた振り袖をまとった、若かりし頃の爽やかな振り袖姿を披露している。
大きな髪飾りも印象的な姿に、コメント欄には「りんごちゃんカワイイ〜！」「可愛すぎるんだけど」「美人さん」「ハーフ顔 ギャルだね〜」「リア・ディゾン?!」「りんごちゃんとは思わなかった 凄っく可愛い」などと、驚く声が集まっていた。
