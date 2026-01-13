がん闘病の最中に “出会って10日婚” を公表していた梅宮アンナさんが、自身のインスタグラムを更新。新婚旅行から帰国したことを報告しました。アンナさんは、今回の旅行について「大変素晴らしい旅になりました」と振り返っています。



【写真を見る】【 がんサバイバー 】梅宮アンナさん モルディブ・ドーハをめぐる新婚旅行から帰国 「結婚をして素晴らしい時間でした ありがとう」夫に感謝





アンナさんは東京からドーハを経由し、モルディブのマレへと旅行。移動にはカタール航空のビジネスクラスを利用し、「素晴らしい空間」「空港ラウンジも別世界」と、その快適さを称賛しています。







昨年の今頃は抗がん剤治療の真っ最中だったというアンナさん。「もう私はどこか遠くに行くことはないのかも」と感じていたことを振り返りながら、「何気なく海外に行っていた自分の状態、環境に感謝していなかったんだなーって。。」と心境を明かしました。







アンナさんは、今回の旅行中はウィッグを一度も使用せずに過ごしたそうです。2025年3月に抗がん剤治療が終わり、それから10か月が経過。抗がん剤の影響で「髪の毛は、チリチリ、パサパサ状態」になっているとのこと。







夏頃は「パンチパーマ」だったと表現しています。また、地肌の痛みも経験したものの、最近は「だいぶ軽減してきている」と報告しています。







結婚後の生活について、アンナさんは「体調やメンタルが不安定で悪態をつくことは沢山あります」と率直に語る一方、夫を『よっちゃん』と呼び、「優しいから受け止めてくれて」と感謝の気持ちを示しています。







夫は当初、アンナさんががん患者であることを知らなかったとのこと。「男性って、女心をわからないのが普通」としながらも、「今では、よっちゃん、だいぶ理解して勉強もしてくれて」と、綴っています。







アンナさんは最後に「今回の旅も時間をかけ色々考えてくれて。モルディブ ドーハ 結婚をして素晴らしい時間でした ありがとう」と締めくくり、夫の支えに感謝の気持ちを述べています。







この投稿に、「1年後アンナちゃんがこんな幸せが待ってるなんて」「素敵な旅良かったですね」「アンナさんのお顔で、充実度がよーくわかります」「旦那様とのステキな新婚旅行、羨ましい限りです」「お二人とも幸せそうで、観てる私はニマニマしています」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】