約12年ぶりにウォーターフロントパークが舞台に ディズニーシーで新ショー「ダンス・ザ・グローブ！」上演開始
東京ディズニーシーのアメリカンウォーターフロントにあるウォーターフロントパークで、新規ステージショー『ダンス・ザ・グローブ！』が14日から公演される。世界のダンスと音楽の祭典をテーマにした同ショーは、アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”（4月15日〜2027年3月31日）」の開始に先駆けて開催される。
【写真多数】抱き合うミッキー＆ミニー！TDS新ショー『ダンス・ザ・グローブ！』の様子
ミッキーマウスをはじめとするディズニーの仲間たちが登場し、世界のバラエティーに富んだダンスと音楽を次々に披露するステージエンターテイメント。軽快なリズムや迫力あるパフォーマンスを通じて、国や文化を超えてダンスと音楽で一体となる楽しさを表現する。
舞台となるウォーターフロントパークは、アメリカンウォーターフロントの開放感あふれるロケーションが特徴で、観客との距離が近い臨場感ある演出が魅力のエリア。同エリアでステージを使ったエンターテイメントショーが行われるのは約12年ぶりとなり、長年親しまれてきた空間が新たな形でよみがえる。
今回の公演は、25周年という節目を迎える東京ディズニーシーの祝祭ムードを先取りする位置付けでもある。アニバーサリーイベント本編に向けて期待を高める役割を担い、パーク全体に広がる祝福の空気をいち早く体感できる機会となる。
シーならではのエンターテイメント性と祝祭感を象徴する新たなステージショーとして注目を集めそうだ。
そのほかシーでは、14日から3月19日までの間、パークの世界観をより一層楽しむことができるスペシャルイベント『ディズニーストーリービヨンド』の第3弾をメディテレーニアンハーバーにあるエリア「パラッツォ・カナル」を舞台に開催するほか、アトラクション「タワー・オブ・テラー」では、13日から3月31日までの間、通常よりもスリルを味わうことができるスペシャルバージョン「タワー・オブ・テラー“アンリミテッド”」を実施している。
