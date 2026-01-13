アメリカ・ニューヨーク市の看護師およそ1万5000人が待遇改善を求めて過去最大規模となるストライキに踏み切りました。トランプ政権による病院への予算削減などで交渉が難航しています。

【映像】1万5千人が参加する看護師ストライキの様子

鈴木記者リポ「マンハッタンの病院の前では歩道に人が集まり労働環境は守られるべきだと抗議の声をあげています」

看護師「担当患者が多すぎて命を危険に晒している」

看護師「世の中には悪い人もいるしICE（移民当局）も何をするか分からない。看護師は患者を守る責任があります」

ニューヨーク市内の主要な3つの系列病院で12日午前6時に始まったストライキでは、賃上げや人員不足の解消、ICE＝移民・税関捜査局による射殺事件を念頭に警備強化などを要求しています。

一方、病院側は、トランプ政権による医療費削減などを受けて、財政的な危機に直面していると主張しています。

新市長に就任したマムダニ氏は看護師らへの支持を表明した上で、病院幹部と労働組合幹部に対し、直ちに交渉のテーブルに戻るよう求めました。

ストライキは長期化する可能性があり、アメリカメディアは、これがマムダニ氏にとって市政運営の試金石になるかもしれないと指摘しています。（ANNニュース）