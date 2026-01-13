高市総理が1月23日に予定されている通常国会の冒頭で衆議院を解散すると報じられた。

1月13日「長野智子アップデート（文化放送）」では、元内閣審議官で刑事経済評論家の古賀茂明が冒頭解散のリスクを語った。

古賀「リスクはたくさんあると思うんですけど、高市内閣は確かに支持率は高いんですけど、自民党の支持率は高くないんです。総理の支持率が高いから解散して自民党の議席が増えるのかっていうと直結しない可能性が結構ありますというのが1つ目のリスク。それから、予算案の成立が本当は3月末までに終わらせたいところだったんですけど、4月以降に大幅にずれ込むのが確実になります。物価高対策とか色んな政策をやりますって言ってたのが実施が遅れる。そうすると国民生活より自民党の利益をしてるのかというふうに批判される可能性が出てくる。“自民党ファースト解散”なんていう名前がつけられちゃうんじゃないかなと思いますね」

長野「色んな手続きも止まっちゃいますからね」

古賀「大迷惑ですよね。それから、もう1つあるのが公明党と連立してたのが解消されちゃいましたよね。小選挙区の選挙では公明党の各選挙区に2～3万票あるといわれる公明党の組織票で当選していた自民党議員がかなりいるんですけど、そういう接戦区では公明党が応援しないことで軒並み落選なんていう悪い結果になる可能性がかなりあります」

長野「早速、公明党の斉藤代表と立憲民主党の野田代表が会談してましたけど」

古賀「公明党も地域ごとに色んな状況があって、公明党とうまくやってる自民党の議員もいるので全部協力をやめることができるのかは、まだわからないところがあります」