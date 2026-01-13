「ポケモン」30周年施策まとめ。ゲーム、グッズ、イベントなど新情報を一挙紹介
【「ポケモン」30周年施策まとめ】 1月13日 更新
2026年はゲームボーイ用RPG「ポケットモンスター 赤・緑」が発売されてから30年。これを記念した施策について、続々と情報が公開されている。
「ポケットモンスター」（ポケモン）といえば、30周年のロゴにも起用されているピカチュウなど、魅力的なキャラクターをモチーフにしたグッズも人気。30周年を記念した限定グッズや新商品の発売を期待しているファンも多いのではないだろうか。
そこで、本稿では「ポケモン」30周年に合わせて実施される施策をまとめて紹介。新発売されるグッズ、特別なイベントのほか、ゲームに関する最新情報などをお届けする。
なお、掲載する情報については随時更新を行なっていく。グッズに関しては期間限定販売や抽選の可能性もあるかと思うので、ぜひ参考にして見逃しのないようにしていただきたい。
30周年記念ティザー映像【【公式】ポケモン30周年、はじまる（2026.02.27）】
食玩「ポケモンキッズ 30周年スペシャル vol.1編」
3月 発売予定
価格：1個 275円
イーブイ東京ばな奈「見ぃつけたっ」キャラメルモフアート味
販売期間：1月14日～4月19日頃まで
価格：8個入 1,512円
お菓子「ポケモンミルクハーバーモンブラン」
1月15日 発売予定
価格： 1個173円
5個入り864円
(C)Pokémon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。