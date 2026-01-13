日韓共同会見 日韓米の安全保障協力含む戦略的連携の重要性認識 日韓共同会見 日韓米の安全保障協力含む戦略的連携の重要性認識

日韓共同会見 日韓米の安全保障協力含む戦略的連携の重要性認識



高市首相

日韓、日韓米の安全保障協力含む戦略的連携の重要性認識

経済、経済安全保障分野で戦略的利益もたらす協力へ議論

サプライチェーン協力について踏み込んだ議論行なった

北朝鮮の完全な非核化に向け日韓、日韓米での連携を確認

拉致問題の即時解決へ李大統領から力強い支持、感謝する



韓国大統領

高市首相と未来志向の協力について協議

地域ならびに世界的な問題について意見交換した

日中韓協力の必要性を強調

北朝鮮政策について緊密に連携することで一致

米との三カ国協力の重要性について一致

