0.5m「KM-HD20-US05」

サンワサプライは、8Kや4K/120Hz伝送に対応したULTRA HIGH SPEED HDMI認証取得のスリムHDMIケーブル「KM-HD20-USシリーズ」を発売した。0.5/1/1.5/2mの4ラインナップで、価格は0.5mで3,630円。

0.5m「KM-HD20-US05」(太さ3.6mm) 3,630円 1m「KM-HD20-US10」(同上) 4,070円 1.5m「KM-HD20-US15」(同上) 4,510円 2m「KM-HD20-US20」(太さ4.5mm) 5,170円

HDMI Licensing Administratorの公式試験に合格し、最大48Gbpsの伝送性能・電磁波耐性・互換性など、すべての評価基準をクリアしたHDMIケーブル。HDCP2.3やDynamic HDR、HEC、ARC、eARCなどに対応している。

細く柔らかいため、しなやかな配線が可能だという(画像右がKM-HD20-USシリーズ)

ケーブルはスリム化されており、狭いスペースでもスッキリと配線できる。軽く柔らかな取り回しで、見た目もスマートだという。端子部分も隣接する端子と干渉しにくいコンパクト設計。

金メッキプラグを採用しており、接触抵抗を低減して、経年劣化や信号ロスを防止。長期使用でも安定した伝送品質を維持する。