急浮上した衆議院の解散案。高市首相の動向が注目される中…。今週は外交ウイーク。13から2日間は韓国の李在明大統領。あさって15日から3日間は、イタリアのメローニ首相が、訪日します。



13日午前、日本に到着した李在明大統領。午後2時半からは高市首相の地元･奈良県で、首脳会談が行われました。



（高市首相）

「本年も、今般の大統領の訪問を皮切りに、日韓関係をさらなる高みに発展させる年としていきたいと願っております」





この外交ウイークの前に解散報道で激震が走った永田町。政権幹部を取材すると…。（政権幹部コメント）『検討するのは自然な事』（政権幹部コメント）『選択肢の1つだ』こう話していて、来週1月23日に召集される通常国会冒頭での解散が検討されています。その場合、想定される衆院選の日程は、2通り。1月27日公示、2月8日投開票。もしくは、2月3日公示、15日投開票です。最速の想定で、あと2週間ほどしたら、始まるかもしれない選挙戦。野党も、動き出しています。12日、都内のホテルでは、立憲民主党の野田代表と公明党の斉藤代表が会談。野田代表が斉藤代表に呼びかける形で、約30分間行われました。2人は、「政治空白は許されず大義はない」との認識で一致したということです。その上で、選挙に向けた連携を強化していくことを確認しました。（立憲民主党 野田代表）「大義は感じない。大義なき解散だけれども、やるならばそれは受けて立つというところも確認をさせていただきました。選挙にあたっては、より高いレベルの連携をしていこうという基本的な合意をすることができたということであります」（公明党 斉藤代表）『我々結集の軸になって、中道改革の軸になっていきたい と申し上げてきましたので、我々としては前向きに検討していきたいと」また、12月、いわゆる「年収の壁」を178万円に引き上げることなど自民党と交わした合意文書の中で、2026年度の予算案について、「年度内の早期に成立させる」ことを確認した国民民主党の玉木代表は。（国民民主党 玉木代表）「物価高騰対策、国民の生活を第一に（来年度予算案の）年度内成立ということについても合意をしたので、年度内成立が難しくなるようなタイミングでの解散ということの報道には正直驚いております」12日は、地元・香川で議員活動20周年を記念したイベントに出席。そこには榛葉幹事長の姿も。（国民民主党 玉木代表）「我々はもっと強く大きくなっていかなければなりません…と言っていたら、どうやら選挙になりそうです。榛葉幹事長が来てくれたでしょう。もうここで選対会議できますからね。いや本当に」一方、政権のパートナー、日本維新の会の吉村代表は、先週9日金曜日に高市首相と話した際のことを振り返り…。（日本維新の会 吉村代表）「ステージが変わったと判断しました。解散については首相の専権ですから、首相が解散すると判断すれば、我々はいつでも戦う準備を整えています。とりわけ連立政権、連立合意については国民の信を問うてないわけですから、しっかりと我々としても国民のみなさんに訴えていきたい」自民党と維新の会は、2025年10月に、連立政権を発足したばかり。その際、連立の絶対条件となっていた「議員定数の削減」など、実現していない政策がある中で解散することについては…。（日本維新の会 吉村代表）「賛否両論ある国家としての方向性として、非常に重要なもの（政策）について国民の皆様に信を問うて、それが本当に進めようと言われるのかどうか、きちんとそこを踏まえたうえで進めたほうが、逆に前に進む可能性もあると思っています」吉村代表が、「ステージが変わった」とするなど、解散総選挙の可能性で、高まる緊張感。高市首相は解散について、これまで、幾度となく問われていて…総理就任直後には。（高市首相）「経済対策最優先で、取り組ませてください。今すぐに解散どうのこうのと言ってる暇はございません」それから、2か月ほどたった後も。（高市首相）「目の前でやらなきゃいけないことが山ほど控えておりますので、解散については考えている暇がございません」経済対策が最優先だとして、早期の解散を否定。あしかし、先週問われた際には。（高市首相）「解散についてのお尋ねでございますが。国民の皆さまに高市内閣の物価高対策、経済対策の効果を実感いただくということが大切です。こうした目の前の課題に懸命に取り組んでいるところでございます」それまで繰り返していた、「暇がない」という発言は、しませんでした。発足以降、70％超える高い支持率をキープしている高市政権。ただ一方で、自民党の支持率は30％と40ポイント以上の差が出ている状況です。高市首相から、解散表明はあるのでしょうか。ある首相側近は。（首相側近コメント）『態度表明は外交日程が終わる土曜日以降になるのだろう』首相自身も、「相手の失礼にならぬよう首脳会談に没頭する」と、周辺に話しているということです。ただ、トップからの、明確な指示がない状況に、自民党幹部からは、反発の声もあがっていて…。（自民党幹部コメント）『総理が指示をださないと準備もできなくて、これじゃ選挙を戦うにも戦えない』一方、静岡県内でも衆院選に向けた動きが加速しています。国民民主党県連の会長で静岡4区選出の田中健衆院議員は、13日朝、富士宮市の街頭に立ち演説しました。（国民民主党 県連会長･静岡4区 田中 健 衆議院議員）「年明けから解散という報道が入って大変、危惧をしております。今、解散をして予算を年度内に決めることができないようなことになるならば、これまでの合意については、やはり考えざるを得ないということも話をしています」通勤に向かう有権者に向かい、もし解散するならば、高市首相は大義をしっかり示すべきだと訴えました。（国民民主党 県連会長･静岡4区 田中 健 衆議院議員）「突然の話だったので驚いているというのが実感です。今必要なのは、物価高対策をはじめ、今の生活を何とかしてほしいという行為だと思いますので、その予算を通す前に、予算を差し置いて解散ということがもしあるとするならば、疑問に思わざるを得ません」一方で、選挙の準備は粛々と進めていくと述べました。国民と同じ「連合静岡」を支持母体とする立憲民主党と選挙協力をしていく方針で、現職がいる選挙区では、お互い候補者は擁立しないということです。（国民民主党 県連会長･静岡4区 田中 健 衆議院議員）「現職がいらっしゃるところは、それぞれがお互い応援をしあって、また、1区、7区は、私たち、もう総支部長が決まっていますので、もしも解散ということになればですね、その2人を正式に候補として、戦いたいと思っています。5区は、空白区でしたから、候補者選定してきましたが、今月に解散となるとちょっと間に合わないかな」静岡８区選出、立憲民主党･源馬謙太郎県連代表は、13日午前、浜松市中央区の事務所で取材に応じました。（立憲民主党 県連代表･静岡8区 源馬 謙太郎 衆議院議員）「総理自身、政局よりも物価高対策、目の前の経済対策を優先するということを繰り返し言っていたので、もし解散が本当であれば、総理がこれまで言ってきたこととずいぶん変わるなという意味で驚きました」解散になった場合、選挙の方針について聞くと…。（立憲民主党 県連代表･静岡8区 源馬 謙太郎 衆議院議員）「なるべく県内でも自民党対野党で、なるべく一騎打ちができるような状況をつくっていくことが望ましいと思うので。このタイミングだと、党本部同士の調整の方が主導になっていくのではないかなと」また、12日、立憲民主党と公明党の”トップ会談”が行われ、選挙に向けて意見交換がされるなど、両党の”選挙協力”も示唆されていますが、「あくまで党本部同士の話を見守る」とした上で、今後の連携に期待感を示しました。（立憲民主党 県連代表･静岡8区 源馬 謙太郎 衆議院議員）「臨時国会を通しても、信頼関係は国会の現場で少しずつ築いていけたと思いますし、例えば政治とカネの問題についても、私たちも公明党もしっかり決着をつけないといけないという大原則にお互い立っているので、ここは連携してもスムーズにいけるのではないかなと思います」一方、静岡2区選出、自民党県連の井林辰憲会長は、解散総選挙が行われる場合に備え、事務所内で打ち合わせを行ったということです。（自民党県連会長･静岡2区 井林 辰憲 衆議院議員）「空いている事務所が近くにあるのかとか、遊説日程とか、冬の選挙は初めてなのでどうしようか話し合わせていただきました」また、”個人的な考え”としたうえで「いま解散するべきではない」と話しました。（自民党県連会長･静岡2区 井林 辰憲 衆議院議員）「予算の年度内成立というのが非常に重要。国民民主党の賛同がいただけると約束いただいたので、まずは年度内までにそれに注力すべきだと思っていました」高市政権で連立が解消された公明党との関係について、井林会長は「地元レベルでは引き続き連携していきたい」と、公明党との協力関係を強調しました。（自民党県連会長･静岡2区 井林 辰憲 衆議院議員）「国政は国政の状況だけど、地元は一緒にやっていくということで、先般も知事からの要請（県政説明会）は、自民と公明でうかがったので、これまでと変わらず地元では連携を取っていきたいと思います」早くも選挙モードに突入。各党の駆け引きが始まっています。