女優の中谷美紀が、５０歳の誕生日を迎えたことを報告。ファンから祝福の声が多数寄せられている。

中谷は１３日までに自身のインスタグラムを更新。「新成人の皆様おめでとうございます！」と新成人への祝福コメントに続き、「さて、本日ようやく念願の５０歳を迎えまして、数々のあたたかいお言葉を頂戴し、誠にありがとうございます。」と、５０歳を迎えたことを報告した。

「若かりし頃より、ヨーロッパのマチュアな女性に憧れておりました。大人になったらそれなりに成熟しているはずだと信じておりましたが、まだまだこの世界には、知らないこと、見たことのないものばかりが溢（あふ）れています。この先の人生、失敗を恐れることなく美しきものを追い求め、心の赴くまま旅に出かけ、自然に親しみ、様々な人や文化との出逢いを楽しみたいと思います」と今後の抱負をつづると、全身黒コーデで笑顔のポーズショットをアップした。

続けて「年初より、しばらく疎かになっていたドイツ語学習を再開しました。エネルギーと水の自立を目指して２年前に見つけて以来、少しずつ手を入れて来た田舎の終（つい）の住処（すみか）の改装も佳境に入り、将来は食糧の自立も叶えることができそうです。混迷の一途をたどるこの世界において、それでもやはり人生は美しいと思える環境を、少しずつではありますが、整えたいと思っております」と、将来の計画も順調に進めている様子。「また、今年は日本の里山にて、映画の撮影も控えており、期待に胸を高鳴らせております。皆様におかれましても、健やかかつ心穏やかにお過ごしくださいますよう、謹んでお祈り申し上げます。」と丁寧にあいさつし、「＃５０歳 ＃憧れの５０代 ＃人生は美しい ＃ｌｉｆｅｉｓｂｅａｕｔｉｆｕｌ ＃中谷美紀」とハッシュタグを付けて投稿を締めた。

この投稿にファンからは「お誕生日おめでとうございます」「ずーっと私の憧れです」「あなたの清々（すがすが）しい清潔感のある姿を見て憧れています」「なんて素晴らしい人生、暮らし、でしょう！」「素敵すぎる…」「こころ豊かに、美しい５０代を堪能くださいませ」「どうぞ穏やかで実りある一年となりますように」など祝福の声が多数寄せられている。