１９８５年１０月にスタートした「ニュースステーション」は、日本のテレビ史においてニュース番組のあり方を一変させた画期的な番組だった。

それまでのニュース番組は、報道局の記者が書いた原稿をキャスターが読む、という構成。しかし「ニュースステーションはテレビ朝日の制作局、報道局と久米さんが所属する制作会社「オフィス・トゥー・ワン」がチームを組んで番組を制作するという前代未聞の形になった。

番組のコンセプトは「中学生でもわかるニュース」。徹底したのは“視覚主義”で、ブーメラン型の半円のテーブルに出演者が配置されるおしゃれなセットを設置した。難解なニュース用語もフリップや模型、人形、積み木などを使って解説した。日航機の墜落事故についてのニュースでは、犠牲者の人数分の靴を手配して並べるなど、視覚から視聴者に訴えかける伝え方を追求した。生放送時に手に持つペンの種類すら、ネクタイやスーツの色に合わせて同じ色のペンを選ぶ念の入れようだった。

久米さんは「神は細部に宿る」と、番組制作の中枢を担った。報道記者が書いてきた原稿は必ず手直し。紋切り型の表現や慣用句は排除し、自分の話し言葉に変えた。意見を述べる場面では、他のニュース番組や新聞の主張と重なる表現は絶対に使わなかった。

スポーツニュースにも力を入れた。広島ファンで知られ、１９８９年のシーズン開幕前には「巨人が優勝したら坊主になります。日本一になったら徳光（和夫）さんの番組で万歳をします」と宣言。リーグ優勝の４日後に丸刈り姿で出演したほか、日本一を達成した１１月には本当に日本テレビのニュースに出演して万歳をするなど、公約を実現。ニュース番組のショーアップ化に一役買った。

お茶の間と報道の距離感を縮めた「ニュースステーション」。久米さんは自身の著書「久米宏です。ニュースステーションはザ・ベストテンだった」（世界文化社）のなかで「ニュースステーション」について「『久米宏』というタレントの集大成だった」と表現している。自らのスキル、情熱を注ぎ込んだ、唯一無二の番組だった。