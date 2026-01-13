１３日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比２６．５３ポイント（０．６４％）安の４１３８．７６ポイントと３日ぶりに反落した。

利益確定売りが優勢となる流れ。上海総合指数はこのところ急ピッチに上昇し、足元で１０年半ぶりの高値水準に達していた。また、指数は前日まで、買い意欲が強いとされるローソク足の「陽線」（終値が始値より高い）が１７営業日連続となっている。上海市場が開設された１９９３年以降で最長となる中、相場の過熱感も意識された。もっとも、下値を叩くような売りはみられない。中国の政策に対する期待感や、資金流入の期待などが引き続き相場を支えている。指数は高く推移する場面もあった。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、直近の相場上昇をけん引していたハイテクの下げが目立つ。ＬＥＤ部材トップメーカーの三安光電（６００７０３／ＳＨ）が８．７％安、導体製造装置の瑞芯微（６０３８９３／ＳＨ）が５．６％安、スーパーコンピューター世界大手の曙光信息産業（６０３０１９／ＳＨ）が４．７％安、銅張積層板メーカー世界大手の広東生益科技（６００１８３／ＳＨ）が３．０％安、プリント基板（ＰＣＢ）大手の深セン市景旺電子（６０３２２８／ＳＨ）が２．６％安、産業向けＩｏＴ事業の富士康工業互聯網（６０１１３８／ＳＨ）が２．５％安で取引を終えた。ほか、ハイテク・スタートアップ企業向け市場「科創板」では、ＡＩチップの中科寒武紀科技（カンブリコン・テクノロジーズ：６８８２５６／ＳＨ）が６．７％安。主要５０銘柄で構成される「上証科創板５０成分指数（Ｓｔａｒ５０）」は２．８％下落し、他の主要指数をアンダーパフォームした。

軍需産業株も急落。衛星・ロケット用システムの航天時代電子（６００８７９／ＳＨ）と航空製品の中国航発航空科技（６００３９１／ＳＨ）がそろって１０．０％（ストップ）安、航空宇宙・防衛電子製品の中航航空電子系統（６００３７２／ＳＨ）が９．７％安、航空用エンジンメーカーの中航動力（６００８９３／ＳＨ）が６．１％安、軍用電子機器の中国海防（６００７６４／ＳＨ）が４．９％安、弾薬・ロケットの長城軍工（６０１６０６／ＳＨ）が４．４％安で引けた。不動産株、メディア関連株、自動車株、消費関連株、証券株なども売られている。

半面、医薬株はしっかり。薬明康徳（６０３２５９／ＳＨ）が６．０％、昭衍新薬（６０３１２７／ＳＨ）が３．６％、康美薬業（６００５１８／ＳＨ）が１．５％、上海復星医薬集団（６００１９６／ＳＨ）が１．２％ずつ上昇した。公益株、エネルギー株、銀行・保険株も買われている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が０．６６ポイント（０．２６％）安の２５７．７７ポイント、深センＢ株指数が１０．６３ポイント（０．８３％）安の１２７１．１６ポイントで終了した。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）