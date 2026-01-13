小型衛星を開発・運用するアクセルスペースは2026年1月13日、地球観測データ提供事業「AxelGlobe」向けに運用している小型地球観測衛星「GRUS-1E」の商用運用を再開したと発表しました。これにより、同社のGRUS-1衛星コンステレーションは5機体制に復帰するとしています。

【▲ GRUS-1Eで撮影した画像（アメリカ合衆国アリゾナ州フェニックス）（Credit: アクセルスペース）】

アクセルスペースは2024年12月、GRUS-1Eで姿勢制御機能の不具合が発生したとして、商用運用の停止と復旧作業を進めている状況を公表していました。

その後、2025年3月には画像データの取得が可能になり、商用運用再開の目処が立ったと報告。今回、自動運用システムでの画像取得を可能にする機能開発を経て、商用運用の再開に至ったとしています。

「GRUS」と「AxelGlobe」とは？

AxelGlobeは、アクセルスペースが自社の光学衛星コンステレーションから得られる地球観測データを提供する事業です。同社の資料によると、GRUSは約100kg級の光学地球観測マイクロサテライトで、地上分解能2.5m（マルチスペクトルは5m）の画像データを提供するとされています。

文・編集／sorae編集部