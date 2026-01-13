¿å¼ùÆà¡¹¡¡3·î¤Î¾å³¤¸ø±é¤ÎÃæ»ß¤òÈ¯É½¡Ö¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡×¡¡ÆüËÜ¿Í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¸ø±éÃæ»ßÂ³¤¯
¡¡À¼Í¥¡¦²Î¼ê¤Î¿å¼ùÆà¡¹(45)¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬13Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢3·î¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¾å³¤¸ø±é¤òÃæ»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ö¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö2026Ç¯3·î7Æü(ÅÚ)¡¦8Æü(Æü)¤Ë³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡ÖNANA MIZUKI LIVE VISION 2025-2026¡Ü¡×¾å³¤¸ø±é¤Ï¡¢¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤»ö¾ð¤Ë¤è¤êÃæ»ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¡Ö¸ø±é¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢Â¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÎÂæÏÑÍ»ö¤ò½ä¤ëÈ¯¸À¤ËÂÐ¤·¤ÆÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬È¿È¯¤ò¶¯¤á¤ëÃæ¡¢Ãæ¹ñ¤ÇÆüËÜ¤Î¥¨¥ó¥¿¥á´ØÏ¢¤Î¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃæ»ß¤¬Áê¼¡¤°¤Ê¤É¡¢±Æ¶Á¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤æ¤º¡¢ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤é¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÃæ¹ñ¸ø±é¤¬Ãæ»ß¤È¤Ê¤ê¡¢ºòÇ¯11·î¤Ë¤Ï¥¢¥Ë¥á¡ÖONE PIECE¡×¤Î¼çÂê²Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë²Î¼ê¤ÎÂçÄÐ¥Þ¥¤¬¾å³¤¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃæ¤Ë¡È²Î¾§ÃæÃÇ¡É¤¹¤ë°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤âÈ¯À¸¡£2026Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤â»öÂÖ¤Î¹¥Å¾¤ÎÃû¤·¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£