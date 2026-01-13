◇第78回全日本バレーボール高等学校選手権 女子決勝 金蘭会 3-0 就実(11日、東京体育館)

春高バレー女子は金蘭会(大阪)が7年ぶり4回目の優勝を果たしました。チームの公式SNSは12日にその喜びを投稿しました。

決勝で2大会ぶりの優勝を狙う就実(岡山)に3-0(25-20、29-27、28-26)と激戦を制し勝利した金蘭会。

試合中の選手らの活躍や、勝利し笑顔を浮かべる選手らの写真をたくさん投稿し、応援してくれたファンへ感謝を伝えました。

▽本文

7年ぶり4回目の優勝を果たしました。たくさんの応援とご支援ありがとうございました。みなさんの応援が選手たちの背中を後押しして下さり、今回の結果を掴むことができました。現チーム最後の試合を最高の結果で終えることができました。本当にありがとうございました。現チームでの試合は今大会をもって終わりとなりますが、この経験を糧に、またこの素晴らしい舞台でバレーボールができるように練習に励みます。これからも金蘭会高校バレーボール部に温かく熱い応援をよろしくお願い致します。ありがとうございました。