¡Ú¥ª¡¼¥±¡¼¤Î¥Á¥é¥·¡Û¤¢¤¤¿¤³¤Þ¤Á10kg¤âÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ë¡£1¸ÄÁýÎÌ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£¡Ô18Æü¤Þ¤Ç¡Õ
¿©ÉÊ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ö¥ª¡¼¥±¡¼¡×¤Ï¡¢½µ¤´¤È¤Ë¥Á¥é¥·¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯1·î12Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿´ØÅìÃÏ°è¡ÊÀ¶À¥Å¹¤Ï½ü¤¯¡Ë¤¬ÂÐ¾Ý¤Î¥Á¥é¥·¤«¤é¡¢¤ªÆÀ¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÁýÎÌ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡ª
º£½µ¤Ï¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Ë¤¢¤ë¤È´ò¤·¤¤ÎäÅà¿©ÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë¤ªÆÀ¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
°ÍÁ³¹âÆ¤¬Â³¤¯¤ªÊÆ¤âÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¡ü¥Ë¥Á¥ì¥¤ ÆÃ¤«¤é¡¡380g¾¦ÃÌ»þ»ÈÍÑÇä²Á1090±ß¤Î¤È¤³¤í¡¢6.0³ä°ú¤Î429±ß¤Ë¡£¡üÀÐ°æ¿©ÉÊ¡¡¥¤¥·¥¤¤Î¤ª¤Ù¤ó¤È¥¯¥ó ¥ß¡¼¥È¥Ü¡¼¥ë 10¸ÄÆþ¡ß2ÂÞ¥á¡¼¥«¡¼´õË¾¾®Çä²Á³Ê334±ß¤Î¤È¤³¤í¡¢3.4³ä°ú¤Î219±ß¤Ë¡£¡üNipponham¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¥Ï¥à¡ËÃæ²ÚÌ¾ºÚ È¬ÊõºÚ 2¡Á3¿ÍÁ°¡¡¾¦ÃÌ»þ»ÈÍÑÇä²Á669±ß¤Î¤È¤³¤í¡¢5.3³ä°ú¤Î314±ß¤Ë¡£¡ü¥ª¥¿¥Õ¥¯¡¡¤ª¹¥¤ß¥½¡¼¥¹ 500g¥á¡¼¥«¡¼´õË¾¾®Çä²Á³Ê475±ß¤Î¤È¤³¤í¡¢3.8³ä°ú¤Î292±ß¤Ë¡£¡ü½©ÅÄ¸©»º¡¡¤¢¤¤¿¤³¤Þ¤Á¡¡ÎáÏÂ7Ç¯»º¡¡10Ô¡¡²ñ°÷¸½¶âÊ§¤Ç7558±ß¤Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ª¡¼¥±¡¼¤Ç¤ÏÀ¸³èÍÑÉÊ¤â¤ªÆÀ¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¥¨¥ê¥¨¡¼¥ë I:na ¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Æ¥£¥·¥å¡¼ Ä¹¤µ2ÇÜ´¬ ¥À¥Ö¥ë50m 12¥í¡¼¥ë¾¦ÃÌ»þ»ÈÍÑÇä²Á2126±ß¤Î¤È¤³¤í¡¢6.3³ä°ú¤Î767±ß¤Ë¡£»°¶¿Ãæ±û¡¦²¦»ÒËÙÁ¥¡¦½½¾ò¡¦¹â±ß»û¡¦ËÜËÒ¡¦¾¼Åç¡¦Ãæ¿ù¡¦¿ùÊÂµÜÁ°¡¦ÂçÃ«¸ý¡¦¾ÅÆîÂæ¡¦Ìð¸ý¡¦¹ý¹¾ÃæÏÂÀô¡¦Ê¿Ìî¡¦¿·¿ùÅÄ¡¦±È½®¡¦À¾¹ñÊ¬»û¡¦¤¢¤¶¤ßÌî¡¦µÈ¾Í»û¡¦ÀÄÍÕÂæ¡¦»¥¤ÎÄÔ¡¦ÈÄ¶¶ËÜÄ®¡¦ÆüËÜ¶¶µ×¾¾Ä®¡¦Çð¹âÅç²°¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥â¡¼¥ëÅ¹¤Ç¤Ï¼è¤ê°·¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡ükao¡Ê²Ö²¦¡Ë ¥¢¥¿¥Ã¥¯ZERO¡Ê°áÎÁÍÑÀöºÞ¡Ë¤Ä¤á¤«¤¨ÍÑ 810g¾¦ÃÌ»þ»ÈÍÑÇä²Á1383±ß¤Î¤È¤³¤í¡¢4.4³ä°ú¤Î768±ß¤Ë¡£»°¶¿Ãæ±û¡¦²¦»ÒËÙÁ¥Å¹¡¦ÀéÍÕÂæ¡¦¹ý¹¾ÃæÏÂÅì¡¦ÈÄ¶¶ËÜÄ®Å¹¤Ç¤Ï¼è¤ê°·¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÁýÎÌÃæ¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â³«ºÅÃæ¡£¥ß¥Ë¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¤ÏÄÌ¾ï5¸Ä¤Î¤È¤³¤í¡¢1¸ÄÁýÎÌÃæ¤Ç183±ß¡£¼ê±©¸µ¤¢¤Ö¤ê¾Æ¥Á¥¥ó¤ÏÄÌ¾ï6ËÜ¤Î¤È¤³¤í¡¢1ËÜÁýÎÌ¤Ç314±ß¤Ë¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤ÏÁá¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¡ÊÅìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô¡Ë