京王百貨店新宿店で開催中の「第61回 元祖有名駅弁と全国うまいもの大会」。初週の売上が前年比で20％超えを記録するなど好調な滑り出しを見せています。1月15日(木)からは一部内容を変更し、後半戦がスタート。ユニークな容器の「バイク弁当」などが新たに登場します。

売れすぎちゃった！？初速20％超えで後半戦へ突入だ！

京王百貨店によりますと、今年の駅弁大会は1月6日の平日（火曜日）スタートだったにもかかわらず、初日から多くの利用者が訪れているということです。12日(月・祝)までの売上は前年比＋20％を超え、大きく伸長しました。人気駅弁を元にした「駅弁屋のコロッケ」は連日ほぼ完売しています。

1月15日(木)からは後半戦として、新たな実演販売や企画商品が登場し、会場の盛り上がりはまだまだ続きそうです。大会全体の詳細や、前半から続く企画については、以下の過去記事もあわせてご覧ください。

実演「あなごめし」に秘境「只見線わっぱ」も！

左：只見線わっぱ、右：あなごめし（イメージ）

後半戦の目玉の一つが、実演販売で登場する広島県・宮島口駅の「あなごめし」です。現地でも昼過ぎには完売することの多い人気商品。前回、10年ぶりに実演販売が実現した際は大好評でした。今年も各日1000食の販売が予定されています。

また、「がんばれ！ローカル線」企画では、福島県の只見線・会津若松駅から「只見線わっぱ」が初登場します。2022年に全線運転再開を果たした只見線の駅名が記された掛け紙が特徴で、会津産コシヒカリにキノコやカニ、鮭などを盛り込んだ一品です。

まさかの「燃料タンク」食い？秩父のバイク弁当に

埼玉県秩父市からは、オートバイの燃料タンクを模した容器に入った「バイク弁当」が初登場します。

見た目のインパクトがすごいこのお弁当、中身は肉厚で柔らかな豚肉を甘い味噌ダレで味付けした「豚唐揚げ」です。容器は全7色あり、食べた後はティッシュケースや貯金箱などに加工して楽しめるとのこと。各日200食の販売予定。

「バイク弁当」（1個）1,300円から〈各日200食販売予定〉 初登場（イメージ）

カニもウニも揚げちゃった！「駅弁屋のコロッケ」が勢ぞろい

今大会注目の新企画は、人気駅弁の具材を詰めた「駅弁屋のコロッケ」――若い世代も含め、より多くの方に「駅弁をより身近に楽しんでほしい」という担当者の思いから生まれました。

北海道「いかめし」の阿部商店監修による「いかめしコロッケ」や、山形県「牛肉どまん中」の新杵屋による「牛肉どまん中コロッケ」など、名物駅弁の味わいをコロッケにアレンジした商品がずらりと並びます。15日からは鳥取県・アベ鳥取堂の「かにコロッケ」なども加わります。

駅弁屋のコロッケ（イメージ）

「デカすぎ！」な具材対決や「自分だけの駅弁」作りも

第60回大会で5大会ぶりに復活した企画「素材の五強！でかネタ対決」からも目が離せません。後半戦からは、兵庫県・姫路駅の「深山農園太鼓判 圧倒的、瀬戸内しいたけちらし寿司」が実演販売に切り替わるほか、茨城県・水戸駅の「常陸牛サーロインステーキ重」などが登場します。

左：深山農園太鼓判 圧倒的、瀬戸内しいたけちらし寿司、右：常陸牛サーロインステーキ重（イメージ）

また、好きなミニ駅弁を4つ選んで詰め合わせる「My駅弁」企画も好評です。北海道、石川県、新潟県、愛知県など各地のミニ駅弁から好みのものを選び、オリジナルのセットを作ることができます。

My駅弁（イメージ）

すでに報じられていますが、15日・16日には「ぴよりん」の実演販売も予定されています。

「第61回 元祖有名駅弁と全国うまいもの大会」概要

会期：2026年1月6日(火)〜21日(水)

1週目：1月6日(火)〜14日(水)

2週目：1月15日(木)〜21日(水)

会場：京王百貨店 新宿店 7階 大催場

営業時間：10時〜20時

※1月14日(水)、最終日21日(水)は17時閉場予定

後半戦もユニークな新商品や実演販売が目白押しの駅弁大会。新宿へ立ち寄った際は、会場でお気に入りの味を探してみてはいかがでしょうか。

