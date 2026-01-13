東京株式（大引け）＝１６０９円高、衆院解散による政策期待で最高値更新 東京株式（大引け）＝１６０９円高、衆院解散による政策期待で最高値更新

１３日の東京株式市場は主力株を中心にリスク選好の流れとなり、日経平均株価は大幅続伸。史上最高値を大きく更新した。



大引けの日経平均株価は前営業日比１６０９円２７銭高の５万３５４９円１６銭と大幅続伸。プライム市場の売買高概算は２７億３８７９万株、売買代金概算は７兆７５６２億円。値上がり銘柄数は１０６３、対して値下がり銘柄数は４８６、変わらずは５５銘柄だった。



きょうの東京市場は、高市早苗首相が衆院解散に打って出るとの観測が強まるなか、選挙に勝利した後の政策への期待から大きく買い優勢に傾いた。今月２３日に召集予定の通常国会冒頭での解散が有力とみられており、これが株式市場を押し上げる背景となった。前週末の欧州株市場や米国株市場がほぼ全面高だったほか、前日もおおむね強調展開を維持したことで、リスク許容度の高まった海外投資家の買いも流入し、日経平均は先物主導で一気に水準を切り上げた。外国為替市場では一時１ドル＝１５９円台近くまでドル高・円安が進み、これも半導体関連など輸出ハイテク株や自動車株を中心に追い風となった形だ。値上がり銘柄数は後場に入り減少し、大引け時点で全体の６６％を占めるにとどまったが、売買代金は７兆７０００億円台と約２カ月ぶりの高い水準に膨らんだ。



個別では、売買代金首位となったキオクシアホールディングス<285A.T>、同２位のアドバンテスト<6857.T>がいずれも大きく上値を追ったほか、ソフトバンクグループ<9984.T>も活況高となった。東京エレクトロン<8035.T>、レーザーテック<6920.T>、ディスコ<6146.T>なども買い人気が目立つ。トヨタ自動車<7203.T>が急上昇したほか、三菱重工業<7011.T>、ＩＨＩ<7013.T>も高い。東邦亜鉛<5707.T>、第一稀元素化学工業<4082.T>、東洋エンジニアリング<6330.T>がいずれもストップ高となり、ローツェ<6323.T>も値を飛ばした。古河機械金属<5715.T>も商いを伴い大幅高。



半面、任天堂<7974.T>が下値を摸索、ソニーグループ<6758.T>も冴えない。安川電機<6506.T>が売りに押された。リクルートホールディングス<6098.T>、サンリオ<8136.T>も軟調。住友ファーマ<4506.T>も安い。サーラコーポレーション<2734.T>が急落。コシダカホールディングス<2157.T>、サイゼリヤ<7581.T>が大幅安、ニトリホールディングス<9843.T>も下落した。



出所：MINKABU PRESS