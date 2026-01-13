テンシャルの第１四半期営業利益は実質３７％増で計画上回って着地 テンシャルの第１四半期営業利益は実質３７％増で計画上回って着地

ＴＥＮＴＩＡＬ<325A.T>がこの日の取引終了後、第１四半期（９～１１月）単独決算を発表しており、売上高７０億７５００万円、営業利益６億５７００万円、純利益４億５５００万円となった。



２５年８月期に決算期を変更したため前年同期との単純比較はできないものの、会社側によると売上高は２．０倍、営業利益は３７．４％増になったとしている。引き続き自社ＥＣが売り上げを牽引したことに加えて、認知率の継続的な高まりにより直営店舗・卸などオフラインによる売り上げも拡大。第２四半期の商戦に向けた戦略的なマーケティング投資を実行しつつ、計画を上回る営業利益を計上した。なお、２６年８月期通期業績予想は、売上高２８０億４６００万円、営業利益３０億２０００万円、純利益２０億５４００万円の従来見通しを据え置いている。



