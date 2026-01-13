サカタタネが２６年５月期業績予想を一転増益予想へ上方修正 サカタタネが２６年５月期業績予想を一転増益予想へ上方修正

サカタのタネ<1377.T>がこの日の取引終了後、２６年５月期の連結業績予想について、売上高を９５５億円から１０１０億円（前期比８．７％増）へ、営業利益を１１０億円から１２５億円（同２．０％増）へ、純利益を９０億円から１００億円（同３．０％増）へ上方修正し、減益予想から一転して増益予想とした。



上期において野菜種子や花種子の販売が好調に推移したことや為替レートが想定よりも円安になったことに加えて、想定為替レートを１ドル＝１５０円（従来想定１４０円）、１ユーロ＝１８０円（同１６０円）に見直したことが要因としている。



なお、同時に発表した１１月中間期決算は、売上高４７７億４６００万円（前年同期比１２．８％増）、営業利益６８億９５００万円（同２１．６％増）、純利益６９億９０００万円（同３６．４％増）となり、従来予想の営業利益５０億円を大きく上回って着地した。



