Ｇｕｎｏｓｙ<6047.T>がこの日の取引終了後、２６年５月期の連結業績予想について、売上高を７８億９０００万円から６４億５０００万円（前期比５．８％増）へ、営業利益を７億８０００万円から２億５０００万円（同５６．６％減）へ、最終利益を４億３０００万円から１億３４００万円（同６９．６％増）へ下方修正した。一方、今回の業績変動は一過性の要因であるものとして、期末一括配当予想は１８円３０銭から２２円へ増額修正した。



ニュースメディアアプリ全体のユーザー数が軟調に推移するなか、同社が運営する「グノシー」などのニュースメディアもユーザー数が計画を下回って推移していることが要因。また、子会社Ｇホールディングスで主要タイトル展開のスケジュールの見直しが発生したことも響く。



なお、同時に発表した１１月中間期決算は、売上高３２億７９００万円（前年同期比６．６％増）、営業利益７０００万円（同８０．７％減）、最終利益８７００万円（前年同期６４００万円の赤字）だった。



出所：MINKABU PRESS