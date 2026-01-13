2025年12月、最終予選会（Qシリーズ）。渋野日向子にとって、米国女子ツアーの来季出場権をかけた文字通り「崖っぷち」での戦いであった。

最終予選会の戦績と順位

本大会において、渋野は通算5アンダー、順位は24位タイだった。この結果は、渋野に「来季の限定的な出場権」をもたらした。 米女子ツアーの規定では、最終予選会の上位25位タイまでが来季の出場資格を得る。渋野は24位タイに入ったことで、ボーダーラインを極めて僅差で突破。この結果、再び米ツアーのメンバーとして戦う権利を確保した。

2025年シーズンの総括と評価

渋野がこの最終予選会に回らざるを得なかった背景には、2025年シーズンの不振がある。予選落ちは出場23試合のうち13回を数え、トップ10入りは「全米女子オープン」（7位）の1試合のみであった。年間ポイントランキングは104位に沈み、シード権が与えられる80位以内に遠く及ばなかった。

土壇場で

最終予選会での24位タイという結果は、来季への「首の皮一枚」での残留を意味する。予選落ちが続いたシーズンの流れを断ち切り、土壇場で出場権を死守した点は評価に値する。しかし、出場できる試合が限られる低い優先順位からのスタートとなるため、新シーズンでは早い段階での上位フィニッシュと、出場優先順位を上げるためのリシャッフル突破が必須条件となる。