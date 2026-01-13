遠藤航が突然のベンチ入りで現地騒然！ 指揮官は前日会見は何だった？「ここ数日で練習を始めるかも…」
直近の指揮官の発言を考えれば、驚きのベンチ入りだったと言えるだろう。
リバプールの遠藤航が、１月12日に行われたFAカップ３回戦のバーンズリー戦（４−１）でベンチに座った。足首のケガで離脱してから約１か月ぶりの戦列復帰だ。
アルネ・スロット監督はバーンズリー戦に向けた前日会見で、遠藤の状態について「自分が正しければ、ここ数日のどこかで練習を始めるかもしれない」と話していた。
「だが、もう２か月離脱している。そしてそれはもちろん、１週間の離脱とは異なる」
ただ、指揮官の慎重な姿勢にもかかわらず、遠藤はバーンズリー戦の試合メンバーに名を連ねた。この驚きのベンチ入りは現地でも話題となり、リバプールの専門サイト『Liverpool Echo』は、「ワタル・エンドウがリーズと３−３で引き分けた12月６日の試合以来となる試合メンバー復帰を果たしたことは喜ばしい」と報じている。
「100％だったら、日本代表主将は今夜の試合で先発出場していただろう。だが、レッズにとっては役立つタイミングでの復帰だ。彼の経験と万能性は、選択肢がやや限られているようなタイミングで重要となるだろう。CBでもプレーできる力も、どこかで生かされるはずだ」
また、『Yardbarker』は、「（ユーゴ・）エキティケとエンドウが途中出場しなかったとしても、彼らが起用可能な状態になったことは、いずれにしても負傷に悩むリバプールにとって歓迎すべき後押しとなる」と伝えた。
今季はプレミアリーグで出場５試合の43分と、昨季以上にピッチに立つ機会が限られている遠藤。さらに、その万能性が頼られると期待された過密日程のタイミングに、自らもケガをして離脱を余儀なくされた。ワールドカップを控えるなかで、難しい状況が続いているのは否定できない。
それだけに、１月下旬とも言われた復帰が早まったのは朗報だ。焦りは禁物ながら、シーズン後半戦での巻き返しが期待される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「監督が間違っていた」なぜ控えなのか…決勝弾の日本代表MF、不可解な起用法に地元メディアが苦言「先発わずか７試合は奇妙だ」
リバプールの遠藤航が、１月12日に行われたFAカップ３回戦のバーンズリー戦（４−１）でベンチに座った。足首のケガで離脱してから約１か月ぶりの戦列復帰だ。
アルネ・スロット監督はバーンズリー戦に向けた前日会見で、遠藤の状態について「自分が正しければ、ここ数日のどこかで練習を始めるかもしれない」と話していた。
ただ、指揮官の慎重な姿勢にもかかわらず、遠藤はバーンズリー戦の試合メンバーに名を連ねた。この驚きのベンチ入りは現地でも話題となり、リバプールの専門サイト『Liverpool Echo』は、「ワタル・エンドウがリーズと３−３で引き分けた12月６日の試合以来となる試合メンバー復帰を果たしたことは喜ばしい」と報じている。
「100％だったら、日本代表主将は今夜の試合で先発出場していただろう。だが、レッズにとっては役立つタイミングでの復帰だ。彼の経験と万能性は、選択肢がやや限られているようなタイミングで重要となるだろう。CBでもプレーできる力も、どこかで生かされるはずだ」
また、『Yardbarker』は、「（ユーゴ・）エキティケとエンドウが途中出場しなかったとしても、彼らが起用可能な状態になったことは、いずれにしても負傷に悩むリバプールにとって歓迎すべき後押しとなる」と伝えた。
今季はプレミアリーグで出場５試合の43分と、昨季以上にピッチに立つ機会が限られている遠藤。さらに、その万能性が頼られると期待された過密日程のタイミングに、自らもケガをして離脱を余儀なくされた。ワールドカップを控えるなかで、難しい状況が続いているのは否定できない。
それだけに、１月下旬とも言われた復帰が早まったのは朗報だ。焦りは禁物ながら、シーズン後半戦での巻き返しが期待される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「監督が間違っていた」なぜ控えなのか…決勝弾の日本代表MF、不可解な起用法に地元メディアが苦言「先発わずか７試合は奇妙だ」