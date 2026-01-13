「表情がとても良い」「美しい」“６万人超え国立”入場シーン、高校生たちの嬉しそうな笑顔が話題！「めちゃくちゃ楽しそう」【選手権】
高校サッカーの大舞台で、選手たちの“表情”が注目を集めている。『高校サッカー日テレ公式』がXで公開したのは、選手権決勝の選手入場シーンを捉えた動画だ。
１月12日に行なわれた第104回高校サッカー選手権の決勝は、神村学園が鹿島学園に３−０で勝利。悲願の初優勝を成し遂げた。
その試合前の映像には、ピッチへと足を踏み入れる瞬間の選手たちの素顔が映し出されている。先頭を進む鹿島学園のキャプテンDF齊藤空人、そして後ろに続くタイ人留学生GKプムラピー・スリブンヤコは、スタンドを見渡しながら思わず笑みを浮かべた。
一方で神村学園の選手たちは、引き締まった表情で国立競技場に入場。決戦にかける覚悟がにじみ出ていた。
決勝の舞台となった国立競技場には、大会史上最多となる6万142人が来場。熱気に包まれた空間に対するリアクションの違いが、かえって両校の魅力を際立たせた。
この動画にはSNS上でファンから「表情がとても良い」「この若者たちが小さな子供たちの憧れになるかもしれないシーンが美しい」「めちゃくちゃ楽しそうに入場してくる鹿島学園も、強豪さながらの顔つきで入場してくる神村学園もどっちも好きすぎる」といった声が上がった。
憧れの国立に立つ喜びを表情が物語る。檜舞台に挑む高校生たちのワンシーンが多くの人の心を捉えたようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】高校生たちの表情に注目！ ６万人来場の選手権決勝、選手入場シーン！
