4人組ガールズボーカルグループの16歳メンバーが、全国高校サッカー選手権大会の決勝戦を現地観戦し大感動「心を打たれました！」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

4人組ガールズボーカルグループ・美麗-Bi-ray-のメンバーEmiが、1月12日、自身のInstagramを更新し、第104回全国高校サッカー選手権大会の決勝戦（神村学園-鹿島学園）を現地観戦したことを報告した。

■「16歳には見えない！」

Emiは、京都府出身の16歳。4オクターブの豊かな音域と圧倒的な歌唱力、日本とロシアにルーツを持つ抜群のビジュアルを武器に、幅広い世代から人気を集めている。

Emiが所属する美麗-Bi-ray-は、2025年4月、デビュー前にして、ロサンゼルス・ドジャースの本拠地で行われたMLB公式戦で米国国歌を斉唱。日本人ガールズグループとしては異例の快挙を達成した。また、デビュー曲「Butterfly」が、ハリウッド映画『BRIDE HARD』のタイアップ曲になるなど、世界と日本を舞台に声で背中を押す新世代ガールズボーカルグループとして注目を集めている。

純白のアウターに身を包み決勝戦を見届けたEmiは、透き通るような白い肌を見せながら国立競技場のフィールドをバックにした写真を複数枚投稿。

「快晴の国立競技場で行われた決勝戦、最後まで緊張感のある、迫力のある試合に心を打たれました！ 神村学園の皆様、本当におめでとうございます！」と、大会史上最多となる6万142人の観客が詰めかけた世紀の一戦を見届けたことを報告した。

フォロワーからは「エミちゃん、ばりかわいい、、」「次の応援マネージャーはこの子で決まりっ！！！」「16歳には見えない！美人！」「応援サポーターになって応援歌歌って～！」などの声が多数寄せられている。

■関連リンク

Emi OFFICIAL Instagram

https://www.instagram.com/bi_ray_emi/

美麗-Bi-ray- OFFICIAL SITE

https://jp.bi-ray.net/