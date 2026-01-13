&TEAM（エンティーム）のK（ケイ）が、ロングコート姿でフランス・パリを旅する多数のプライベートショットを、グループのInstagramで公開した。

【写真】パリの街並みに溶け込んだ&TEAM K【写真】抜群のスタイルを持つK①～③

■&TEAM K、凱旋門やエッフェル塔などパリの名所を巡る

Kは20枚もの写真をアップ。186cm超の長身でキャメルカラーのロングコートを着こなし、CHANEL（シャネル）のレザーバッグを肩から下げている。美術館や凱旋門、エッフェル塔などパリの名所を巡っており、サラサラの茶髪ヘアで上品な雰囲気がパリの街並みにぴったりと溶け込んだ。

8枚目は、&TEAMのファンネーム・LUNÉ（ルネ）を連想させる月が、明るくKを照らすドラマティックなショット。そしてKはブラックのダウンコートを羽織り、チェックのマフラーを巻いたカジュアルなコーディネートも披露（13～15枚目）。キャップやニットビーニー、フードを被ってみたり、様々な小物使いでも楽しませた。

SNSでは「こんなにパリの風景が似合う男性見たことない」「美しすぎる」「等身バグってる」「高身長がパリの景色に映えすぎ」「それにしても顔小っさ！」「Kくんとパリ、最高の組み合わせすぎ」「ロングコート姿素敵」「まるで映画のワンシーン」「かっこよすぎて言葉を失う」「どんだけ長いんだこのコート」など、大きな反響を集めている。

■抜群のスタイルを持つ&TEAM K