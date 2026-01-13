幾田りらニューアルバム『Laugh』初回盤に＜幾田りら×まらしぃ「恋風」-From THE FIRST TAKE＞の収録が決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

幾田りらが、1月14日にCDリリースするニューアルバム『Laugh』の初回生産限定盤に、2025年12月にYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』で公開された、幾田りら×まらしぃ「恋風」の音源が収録されることが決定した。

■ピアノとボーカルのみという、両者の魅力を最大限引き出した一発撮り音源

『THE FIRST TAKE』で公開された、幾田りら×まらしぃ「恋風」は、春の訪れを感じさせる爽やかな楽曲を、YouTubeチャンネル登録者数200万人以上のピアニストである「まらしぃ」を迎え、ピアノとボーカルのみという、両者の魅力を最大限引き出すオリジナルアレンジにて一発撮りパフォーマンスした音源。ファンは要チェックだ。

さらに、1月13日より、ニューアルバム『Laugh』のリリースを記念した、CDショップキャンペーンの実施が決定。対象店舗にて、パネル展の実施やスペシャルレシートのプレゼント、コメント映像の放映などが実施される。実施店舗を確認のうえ、ぜひ足を運んでみよう。

■リリース情報

2025.12.10 ON SALE

DIGITAL ALBUM『Laugh』

2026.01.14 ON SALE

ALBUM『Laugh』

2026.01.19 ON SALE

DIGITAL SINGLE「パズル」

