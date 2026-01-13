　13日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万1491枚だった。うちプットの出来高が5831枚と、コールの5660枚を上回った。プットの出来高トップは5万円の491枚（185円安480円）。コールの出来高トップは6万円の815枚（90円高111円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　49　　　　　　　 1　　70000　
　　69　　　 0　　　 1　　69000　
　　32　　　　　　　 2　　68000　
　　33　　　+2　　　 3　　67000　
　 154　　　+3　　　 4　　66000　
　 114　　　+6　　　 8　　65000　
　 189　　 +11　　　13　　64000　
　 189　　 +17　　　21　　63000　
　 272　　 +32　　　40　　62000　
　 308　　 +57　　　69　　61000　
　 815　　 +90　　 111　　60000　
　 444　　+145　　 183　　59000　
　 590　　+222　　 289　　58000　
　 555　　+318　　 440　　57000　　3665 　　　　　　　 1　
　 232　　+340　　 500　　56500　
　　12　　+407　　 575　　56250　
　 342　　+449　　 660　　56000　
　　 3　　+486　　 705　　55750　
　　41　　+541　　 815　　55500　
　　 6　　+520　　 840　　55250　
　 409　　+585　　 925　　55000　
　　34　　+660　　1035　　54750　
　 201　　+660　　1120　　54500　
　　 9　　+725　　1170　　54375　
　　10　　+795　　1275　　54250　　1800 　　　　　　　 5　
　　 4　　+845　　1340　　54125　　1735 　　　　　　　 4　
　 384　　+815　　1405　　54000　　1715 　　　　　　　40　
　　 5　　+920　　1450　　53875　　1615 　　　　　　　 1　
　　21　　+855　　1500　　53750　　1535 　　　　　　　16　
　　 2　　+965　　1595　　53625　
　　26　　+885　　1640　　53500　　1500 　　　　　　　68　
　　　　　　　　　　　　　53375　　1395 　　　　　　　 3　
　　 1　 +1290　　2040　　53250　　1340 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　53125　　1270 　　　　　　　 3　
　　44　　+945　　1845　　53000　　1275 　　　　　　 151　
　　　　　　　　　　　　　52875　　1170 　　　　　　　 2　
　　 1　 +1075　　2035　　52750　　1175 　　　　　　　 8　
　　27　　+965　　2115　　52500　　1090 　　-720　　 129　
　　　　　　　　　　　　　52250　　 965 　　-755　　　15　
　　 8　 +1285　　2620　　52000　　 925 　　-545　　 277　
　　　　　　　　　　　　　51875　　 855 　　-775　　　 4　
　　 1　 +1245　　2695　　51750　　 815 　　　　　　　13　
　　　　　　　　　　　　　51625　　 795 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　51500　　 750 　　-375　　 123　
　　　　　　　　　　　　　51250　　 700 　　-380　　　 2　
　　 6　 +1585　　3305　　51000　　 645 　　-315　　 154　
　　　　　　　　　　　　　50875　　 635 　　-295　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　50750　　 575 　　-320　　　11　
　　　　　　　　　　　　　50625　　 565 　　-285　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　50500　　 570 　　-220　　 117　
　　　　　　　　　　　　　50375　　 525 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　50250　　 520 　　-290　　　66　