日経225オプション2月限（13日日中） 6万円コールが出来高最多815枚
13日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万1491枚だった。うちプットの出来高が5831枚と、コールの5660枚を上回った。プットの出来高トップは5万円の491枚（185円安480円）。コールの出来高トップは6万円の815枚（90円高111円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
49 1 70000
69 0 1 69000
32 2 68000
33 +2 3 67000
154 +3 4 66000
114 +6 8 65000
189 +11 13 64000
189 +17 21 63000
272 +32 40 62000
308 +57 69 61000
815 +90 111 60000
444 +145 183 59000
590 +222 289 58000
555 +318 440 57000 3665 1
232 +340 500 56500
12 +407 575 56250
342 +449 660 56000
3 +486 705 55750
41 +541 815 55500
6 +520 840 55250
409 +585 925 55000
34 +660 1035 54750
201 +660 1120 54500
9 +725 1170 54375
10 +795 1275 54250 1800 5
4 +845 1340 54125 1735 4
384 +815 1405 54000 1715 40
5 +920 1450 53875 1615 1
21 +855 1500 53750 1535 16
2 +965 1595 53625
26 +885 1640 53500 1500 68
53375 1395 3
1 +1290 2040 53250 1340 5
53125 1270 3
44 +945 1845 53000 1275 151
52875 1170 2
1 +1075 2035 52750 1175 8
27 +965 2115 52500 1090 -720 129
52250 965 -755 15
8 +1285 2620 52000 925 -545 277
51875 855 -775 4
1 +1245 2695 51750 815 13
51625 795 4
51500 750 -375 123
51250 700 -380 2
6 +1585 3305 51000 645 -315 154
50875 635 -295 3
50750 575 -320 11
50625 565 -285 4
50500 570 -220 117
50375 525 1
50250 520 -290 66
