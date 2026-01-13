日経225オプション3月限（13日日中） 4万8000円プットが出来高最多254枚
13日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2000枚だった。うちプットの出来高が1262枚と、コールの738枚を上回った。プットの出来高トップは4万8000円の254枚（180円安615円）。コールの出来高トップは5万4000円の217枚（920円高1945円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
26 +8 11 70000
102 16 69000
2 22 68000
7 +26 33 67000
7 +36 46 66000
32 +54 69 65000
24 +67 88 64000
16 +104 132 63000
14 +149 195 62000
26 +191 258 61000
8 +237 335 60000
45 +355 510 59000
34 +437 685 58000
78 +590 915 57000
2 +715 1050 56500
2 +695 1200 56000
5 +755 1370 55500
5 1475 55250
49 +875 1575 55000
2 1610 54750
23 1785 54500
3 1840 54125
217 +920 1945 54000 2365 5
53750 2240 1
2 2125 53625
53500 2120 64
53375 2060 3
7 +1070 2470 53000
52500 1700 1
52250 1570 3
52125 1495 4
52000 1520 3
51875 1445 1
51750 1355 1
51625 1335 1
51500 1305 -445 1
51250 1210 -395 1
51000 1160 -300 8
50875 1115 4
50500 1050 -330 6
50000 945 -240 15
49000 740 -275 12
48375 625 -160 3
48125 640 1
48000 615 -180 254
47375 520 -165 2
47250 530 -130 1
47000 475 -105 6
46750 465 -90 5
46500 450 -75 17
46250 410 -100 2
46000 395 -75 5
