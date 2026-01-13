　13日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2000枚だった。うちプットの出来高が1262枚と、コールの738枚を上回った。プットの出来高トップは4万8000円の254枚（180円安615円）。コールの出来高トップは5万4000円の217枚（920円高1945円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　26　　　+8　　　11　　70000　
　 102　　　　　　　16　　69000　
　　 2　　　　　　　22　　68000　
　　 7　　 +26　　　33　　67000　
　　 7　　 +36　　　46　　66000　
　　32　　 +54　　　69　　65000　
　　24　　 +67　　　88　　64000　
　　16　　+104　　 132　　63000　
　　14　　+149　　 195　　62000　
　　26　　+191　　 258　　61000　
　　 8　　+237　　 335　　60000　
　　45　　+355　　 510　　59000　
　　34　　+437　　 685　　58000　
　　78　　+590　　 915　　57000　
　　 2　　+715　　1050　　56500　
　　 2　　+695　　1200　　56000　
　　 5　　+755　　1370　　55500　
　　 5　　　　　　1475　　55250　
　　49　　+875　　1575　　55000　
　　 2　　　　　　1610　　54750　
　　23　　　　　　1785　　54500　
　　 3　　　　　　1840　　54125　
　 217　　+920　　1945　　54000　　2365 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　53750　　2240 　　　　　　　 1　
　　 2　　　　　　2125　　53625　
　　　　　　　　　　　　　53500　　2120 　　　　　　　64　
　　　　　　　　　　　　　53375　　2060 　　　　　　　 3　
　　 7　 +1070　　2470　　53000　
　　　　　　　　　　　　　52500　　1700 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　52250　　1570 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　52125　　1495 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　52000　　1520 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　51875　　1445 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　51750　　1355 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　51625　　1335 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　51500　　1305 　　-445　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　51250　　1210 　　-395　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　51000　　1160 　　-300　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　50875　　1115 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　50500　　1050 　　-330　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　50000　　 945 　　-240　　　15　
　　　　　　　　　　　　　49000　　 740 　　-275　　　12　
　　　　　　　　　　　　　48375　　 625 　　-160　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　48125　　 640 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　48000　　 615 　　-180　　 254　
　　　　　　　　　　　　　47375　　 520 　　-165　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　47250　　 530 　　-130　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　47000　　 475 　　-105　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　46750　　 465 　　 -90　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　46500　　 450 　　 -75　　　17　
　　　　　　　　　　　　　46250　　 410 　　-100　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　46000　　 395 　　 -75　　　 5　