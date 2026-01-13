日経225オプション4月限（13日日中） 5万9000円コール670円
13日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は79枚だった。コールの合計出来高は6枚。コールの出来高トップは5万9000円の2枚（670円）だった。プットのの合計出来高は73枚。プットの出来高トップは5万3000円の38枚（2350円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 96 66000
1 160 64000
2 +376 535 60000
2 670 59000
53000 2350 38
50000 1350 -245 2
42000 320 -45 7
41500 305 7
41000 270 -55 1
39000 170 -79 1
36000 144 1
32500 86 1
18000 16 13
16000 10 2
株探ニュース
