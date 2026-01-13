　13日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は79枚だった。コールの合計出来高は6枚。コールの出来高トップは5万9000円の2枚（670円）だった。プットのの合計出来高は73枚。プットの出来高トップは5万3000円の38枚（2350円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 1　　　　　　　96　　66000　
　　 1　　　　　　 160　　64000　
　　 2　　+376　　 535　　60000　
　　 2　　　　　　 670　　59000　
　　　　　　　　　　　　　53000　　2350 　　　　　　　38　
　　　　　　　　　　　　　50000　　1350 　　-245　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　42000　　 320 　　 -45　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　41500　　 305 　　　　　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　41000　　 270 　　 -55　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　39000　　 170 　　 -79　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　36000　　 144 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　32500　　　86 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　18000　　　16 　　　　　　　13　
　　　　　　　　　　　　　16000　　　10 　　　　　　　 2　


株探ニュース