パリ最高峰メゾン「ルノートル」が、新作8種を含む2026年バレンタインコレクション
パリ最高峰メゾンのひとつ「LENOTRE(ルノートル)」は1月16日、2026年バレンタインコレクションを発売する。
ショコラアソート イメージ
現代フランス菓子の礎を築いたガストン・ルノートルの精神を継承する「LENOTRE」。2026年バレンタインコレクションでは、ルノートルの伝統と技術を大切にしながら、フレーバーや表現を新たにした新作ショコラなどを展開する。
2026年の注目は、フランスのサロン・デュ・ショコラでC.C.C(Club des Croqueurs de Chocolat)のゴールドタブレットを受賞したショコラアソート(2,592円〜)。新作8種と定番4種を組み合わせた12種のショコラから楽しめる。新作は、プラリネ4種、ガナッシュ4種。
ダークチョコレート・ミルクチョコレート・ホワイトチョコレートの3種のチョコで軽やかな生地を包んだ「クレープ・ルノートル」(1,728円〜)も登場する。
クレープ・ルノートル イメージ
販売店舗は、ルノートル東京や銀座三越店、麻布台ヒルズ店、西武池袋店。3月下旬までの販売を予定している。
