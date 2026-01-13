佐野勇斗 （C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　俳優で5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗（27）が11日、自身のSNSを更新。「小学生の俺よ ずっと憧れてた車に乗れたぞ！」と過去の自分に語りかけるように喜びを報告し、運転ショットを公開した。

【写真】「似合う」「かっこよぎるよ〜!!」ずっと憧れてた車を運転する佐野勇斗

　佐野はXに続き、インスタグラムにも同様の写真をアップし、「最初に助手席に乗ったのは、マネージャー兼親友でした」と明かした。

　愛車を手に入れたと思われるこれらの報告に、ファンからは「おめでとう。夢の車に乗っているのを見られて嬉しいよ」「よく頑張ったね」「運転姿カッコよすぎる」「車似合う」「小学生の勇斗くんにちゃんと報告してあげてる感じがして、なんか胸いっぱいになる」「かっこよぎるよ〜!!」「運転している姿、ビジュよすぎて滅」などと祝福交じりのコメントが相次いで寄せられている。

　佐野は2023年末に運転免許を取得。24年に『GQ JAPAN』の人気連載「愛車の履歴書」（番外編）に登場した際には、初めてのマイカー購入に向け思いを語っていた。