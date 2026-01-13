62歳・川崎麻世、20歳で念願のBMW購入＆成人式ショットに反響「濃いーーーー」「お父様に似てますね」
俳優・歌手の川崎麻世（※崎=たつさき、62）が12日、自身のインスタグラムを更新。成人の日を祝福し、20歳を迎えた当時の思い出を振り返って貴重な写真を公開した。
【写真】「めちゃくちゃイケメンやん」20歳で赤いBMWを購入した川崎麻世（当時の写真）
川崎は「成人した頃の思い出」と題し、自身が成人したときの写真を披露。水色が印象的な着物は祖母が作ってくれたと話し「丸に剣かたばみの家紋が入っている！」と明かしている。
この写真について「当時出来上がった写真を見て 疎遠になってた父親とどこかしら似てると感じた記憶がある」とつづり、キリッとした力強い瞳がそっくりな若かりし頃の父親の写真も掲載した。
さらに「二十歳か…遠い昔だが 青春時代がいよいよスタートした頃だ」と書き出し、「バイクから車に乗り換え 念願の赤いBMWを購入した」と、同級生と富士山までドライブしたという、赤いBMWに腰掛けた時代を感じる写真を披露している。
当時について「納車されて直ぐに大阪の実家まで行ったり マクドナルドはわざわざ湘南のドライブスルーに行ったりと車にハマってたな」と振り返り、20歳での思い出話に花を咲かせていた。
思い出の数々に、ファンからは「素敵なショットですね」「あら、懐かしい写真ばかり」「お父様に似てますね 和装、凛々しい」「濃いーーーーーーーー濃いケメン 麻世さんの写真ずるすぎますね」「めちゃくちゃイケメンやん」などの反響が集まっている。
