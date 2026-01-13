俳優の川崎麻世が12日に自身のアメブロを更新。妻・花音さんと銀座で鉄板焼きデートを楽しんだことを報告し、店内で起きた面白い出来事を明かした。

この日、川崎は「妻も三連休で昨夜は銀座の『鉄板焼処めぐろ』を予約して2人で行って来ました」と報告し、花音さんとの2ショットを公開。「夜は鉄板焼きなんで朝昼はカロリー調整です」と明かし、朝食と昼食のメニューも写真で紹介した。

続けて、ディナーで堪能した「ふわふわのチーズオムレツ」や「肉汁が溢れ出るハンバーグと天然のエノキ 北海道の昆布森の牡蠣」など豪華な料理の数々を披露。お好み焼きを食べていた際には、花音さんから「あなた関西人の中でもほんとにソース味が好きなのねー」と言われたそうで「はい！ソースは飲み物です」と返したという軽快なやりとりも明かした。

そんな中、店内で「見えない席で『川崎麻世ネーズ』って男性の声が聞こえて来ました」と驚いた様子で報告。「おそらくマヨネーズを男性がカワサキマヨネーズと呼んでるのでしょう 他の客は多分俺に気づいてないので『はい！お呼びですか？』と顔を出そうかなと一瞬マジで思いました」と、お茶目につづった。

最後に、義母の家を訪問したことを報告。「妻の母親と俺が仲良しでほぼ毎日会ってるってこういう関係性って俺にとっては初めてなんでほんとに皆んなの幸せな顔を見れて俺も幸せを頂いてます」（原文ママ）と心境を語り「毎日を大切に生きることが未来に繋がるんだなと実感してます」とつづり、ブログを締めくくった。

※川崎麻世の「崎」は正式には「たつさき」