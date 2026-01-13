大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のサントリーサンバーズ大阪は13日（火）、2月28日（土）と3月1日（日）にAsueアリーナ大阪で開催されるSVリーグ男子第15節のヴォレアス北海道戦にて、「おっさんバーズシート」を数量限定で販売すると発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

今回、男性限定で販売される「おっさんバーズシート」はスタンドの一角（セクション2Q1）に男性限定席を設置し、ビール等のドリンクを飲みながらサントリーを応援するシートとなっている。「もっと男性ファンにも気軽にご来場いただきたい！」という想いから今回の販売に至ったとのこと。

席種は2階指定席ベンチ斜め向かい。価格は2,800円で、特典としてドリンクチケットが付いてくる。また、試合は両日ともに13:05からスタートを予定。試合開始30分前にはキャストと一緒に応援練習を実施。男性限定席の近くには男性のキャストが常駐するなど、男性同士で盛り上がることの出来る環境が用意されている。

なお、本チケットはからだの性を問わず、男性アイデンティティをお持ちの方が購入可能としている。