楽天の西口直人投手（29）が沖縄県内で自主トレを公開。「股関節の柔軟性と一球一球のフォームの再現性を上げていくのを目標にやっています」とうなずいた。

右腕は23年9月にトミー・ジョン手術を受け、昨春キャンプで支配下に復帰。52試合に投げ、3勝1敗、1セーブ31ホールド、防御率1・07と復活を果たした。さらなる飛躍を期す今季は先発挑戦を明言しており、「まずは1イニングをしっかり抑え切る。それを2イニング、3イニングと伸ばしていきたい」と青写真を描いた。

最大の武器は威力抜群の直球。昨季は50回2/3の投球イニングを大きく上回る70三振を奪っており、「三振を取れる投球を1回から何回まで続けらられるか。それが伸びていけば先発に回る価値がある。平均150キロを超える球速帯で相手打線を圧倒できるようなピッチングをしていきたい」と力を込めた。

3月に開催されるWBCの侍ジャパン候補でもあり、WBC球で調整中。「もう少し力んだ時にどうかなというところはあるけど、キャッチボールから違和感なくいい球が出てきている」と笑顔。「野球人生において、選ばれるのと選ばれないのでは凄く差がある。選んで頂いた時に、しっかりと結果を残せるような準備を進めていきたい」と大舞台での活躍を見据えた。（花里 雄太）