″キミプリ″とバトンタッチ!『名探偵プリキュア!』カードグミが登場!
バンダイは、『名探偵プリキュア!』より「名探偵プリキュア！キラキラカードグミ〜バトンタッチ〜」(138円)を1月26日より全国量販店の菓子売場等で発売する。
年1月26日 発売「名探偵プリキュア！キラキラカードグミ〜バトンタッチ〜」(138円)
「名探偵プリキュア！キラキラカードグミ〜バトンタッチ〜」は、『名探偵プリキュア！』の描き下ろしオリジナルイラストが楽しめる商品。
カード表面は全種光沢感のあるキラキラプラカードで、全20種のうち5種のホロレアカードはホログラムに光り輝く豪華仕様。トレーグミの形状は全4種。
内容物は、キラキラプラカード1枚(全20種)、トレーグミ1枚（全4種）。
(C)ABC-A･東映アニメーション
