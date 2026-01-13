Image:switchbot.jp

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

楽天市場では、1月16日（金）1時59分まで複数ショップでの買い回りで還元ポイントがアップする「お買い物マラソン」が開催中です。

本日2026年1月13日は、1台4役の機能を備えたSwitchBot（スイッチボット）の「空気清浄機Table JSF EDITION」がお得に登場しています。

【3周年記念感謝フェア｜期間限定値下げ】SwitchBot 空気清浄機Table JSF-Edition 空気清浄機 25畳 空気質検知機能 ワイヤレス充電 タイマー機能 アロマ対応 ペット 脱臭 静音 除菌 ほこり タバコ ウイルス 花粉対策 ニオイ対策 寝室省エネ HEPA フィルター 26,240円 （定価から20％オフ＋クーポン利用で1,000円オフ：1月16日23時59分まで） 楽天で購入する PR PR

SwitchBotの「空気清浄機Table JSF EDITION」がお買い得。インテリアに溶け込むデザインが魅力です

SwitchBot（スイッチボット）の「空気清浄機Table JSF EDITION」が、今なら20％オフかつクーポン利用でさらに1,000円もお得になります。

JOURNAL STANDARD FURNITUREとのコラボレーションが実現。2026年1月5日に発売開始した限定モデルで、インテリアの一部として暮らしに寄り添う空気清浄機です。

木目調デザインを活かしつつ、天板を「ミディアムブラウン」へ、ボディを相性の良い「ライトグレー」へと刷新。

サイドテーブル、ムードライト、ワイヤレス充電器にもなり、空気清浄機以外の機能も1台に詰め込んだ「1台4役」のお役立ちアイテムです。

広い空間も効果的に浄化。5層構造の「徹底浄化システム」で清潔な空気環境をサポート

コンパクトなボディながら適用床面積は25畳まで対応し、広い空間を除菌、消臭、集じんすることが可能。風量の調節もできて、「強」モードなら8畳の部屋を約11分でキレイにしてくれます。

静音モードも搭載しており、運転音は20dB以下という静音性を実現。就寝中でも稼働音を気にせず快適に使えます。

プレフィルターやHEPAフィルターなど5層構造の「徹底浄化システム」が特長的で、ホコリやペットの抜け毛、花粉、ペット臭や生活臭もしっかり吸着。

目に見えない微細な汚染物質を徹底的に取り除き、清潔な環境を可能にします。

暮らしを彩る全10色のムードライトを搭載。アロマディフューザー機能で部屋を心地よい空間に

分かりやすいボタンデザインで操作性も抜群で、アプリ操作などスマートな機能も充実しています。

VOC物質を検知すると、表示ライトの色でお知らせ。空気質が「視える化」できるので安心です。

10色のムードライトはアプリ操作で好みの色に調光できて便利なうえ、シーンに合わせて演出できますよ。

光センサーを搭載し、夜間は自動で消灯。アロマディフューザー機能付きなので、空気を綺麗にしながら好きな香りを広げてくれます。

上記の表示価格と販売期間は執筆時のもの。変更の可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

Image/Source:楽天市場