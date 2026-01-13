SwitchBotの新作空気清浄機は「1台4役」。早速7,560円引きで暮らしにフル稼働
楽天市場では、1月16日（金）1時59分まで複数ショップでの買い回りで還元ポイントがアップする「お買い物マラソン」が開催中です。
本日2026年1月13日は、1台4役の機能を備えたSwitchBot（スイッチボット）の「空気清浄機Table JSF EDITION」がお得に登場しています。
SwitchBotの「空気清浄機Table JSF EDITION」がお買い得。インテリアに溶け込むデザインが魅力です
SwitchBot（スイッチボット）の「空気清浄機Table JSF EDITION」が、今なら20％オフかつクーポン利用でさらに1,000円もお得になります。
JOURNAL STANDARD FURNITUREとのコラボレーションが実現。2026年1月5日に発売開始した限定モデルで、インテリアの一部として暮らしに寄り添う空気清浄機です。
木目調デザインを活かしつつ、天板を「ミディアムブラウン」へ、ボディを相性の良い「ライトグレー」へと刷新。
サイドテーブル、ムードライト、ワイヤレス充電器にもなり、空気清浄機以外の機能も1台に詰め込んだ「1台4役」のお役立ちアイテムです。
広い空間も効果的に浄化。5層構造の「徹底浄化システム」で清潔な空気環境をサポート
コンパクトなボディながら適用床面積は25畳まで対応し、広い空間を除菌、消臭、集じんすることが可能。風量の調節もできて、「強」モードなら8畳の部屋を約11分でキレイにしてくれます。
静音モードも搭載しており、運転音は20dB以下という静音性を実現。就寝中でも稼働音を気にせず快適に使えます。
プレフィルターやHEPAフィルターなど5層構造の「徹底浄化システム」が特長的で、ホコリやペットの抜け毛、花粉、ペット臭や生活臭もしっかり吸着。
目に見えない微細な汚染物質を徹底的に取り除き、清潔な環境を可能にします。
暮らしを彩る全10色のムードライトを搭載。アロマディフューザー機能で部屋を心地よい空間に
分かりやすいボタンデザインで操作性も抜群で、アプリ操作などスマートな機能も充実しています。
VOC物質を検知すると、表示ライトの色でお知らせ。空気質が「視える化」できるので安心です。
10色のムードライトはアプリ操作で好みの色に調光できて便利なうえ、シーンに合わせて演出できますよ。
光センサーを搭載し、夜間は自動で消灯。アロマディフューザー機能付きなので、空気を綺麗にしながら好きな香りを広げてくれます。
上記の表示価格と販売期間は執筆時のもの。変更の可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
