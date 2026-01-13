秋葉原・大宮・横浜で「チロルミク」の発売を記念した「チロルミクフェア」開催
日本百貨店は1月26日〜3月9日、初音ミクとチロルチョコのコラボデザイン「チロルミク」の発売を記念した「チロルミクフェア」を開催する。
「チロルミクフェア」KV
期間中は、日本百貨店しょくひんかん(秋葉原)、おみや(大宮)、あかれんが(横浜)の3店舗で、人気イラストレーター夢ノ内氏の描き下ろしイラストを使用した限定商品やグッズを販売する。
主な販売商品は、ミニカードケース付きの「チョコミントマシュマロ」(1,296円)や、ランダム缶バッジ付きの「ミクミクミルクスノーボール」(1,296円)など全8アイテム。
チョコミントマシュマロ(ミニカードケース付)
ミクミクミルクスノーボール(ランダム缶バッジ付)
また、コラボフードのパッケージをデザインした店舗限定のカプセルトイも登場する。「日本百貨店しょくひんかん」(秋葉原)ではパネル展示も実施する。チロルチョコから同日発売される限定フレーバーとともに、コラボレーションの世界観を多角的に楽しめる。
店舗限定カプセルトイ
Art by 夢ノ内 (C)CFM (C)チロルチョコ
