三崎優太、電力事業へ参入「人生を賭けると決めた挑戦」
【モデルプレス＝2026/01/13】元「青汁王子」こと実業家の三崎優太が出演する、自身がCEOを務める電力事業サービス会社の新WEBCM「でんき0革命」篇（6秒、15秒、30秒）が、1月13日より公開された。
三崎がCEOを務める電力事業サービス会社は、国民が負担する電気代の構造そのものを見直し、日本に「でんき0革命」を起こす新サービス「でんき0」を、1月13日より本格始動。本サービスでは、蓄電池や太陽光発電の導入によって自家消費を最大化させ、余剰となる電力については、「でんき0」が国よりも高く20年間買い取ることで、電力会社から購入する電力量そのものを抑え、電気代の最適化を図る新たなモデルを提供する。これに伴い、三崎自らが出演する本WebCM「でんき0革命：篇」と、物価高社会における国民の負担を明らかにした「電気代に関する意識調査」を公開した。
近年、三崎のもとには「働いても暮らしが楽にならない」という声が多く寄せられている。特に、電気代の高騰は家計に直接的な影響を与えている。一方、電気代には「再生可能エネルギー発電促進賦課金」や「託送料」といった、制度や規制に基づいて設定されるコストが含まれており、その仕組みを十分に理解されているとはいえない。また、こうした制度的コストは、日々の節電努力だけでは回避しにくい側面もある。こうした状況に対し、三崎は“電気代の構造そのもの”に目を向ける必要があると考えた。「でんき0」は、蓄電池や太陽光発電の導入によって自家消費を高め、家庭内で電力の使い方を見直すことを目的とした取り組みである。電力会社から購入する電力量そのものを抑えることで、電気代負担の最適化を目指す。
新WEBCMでは、三崎が群衆の前で「でんき0革命」について情熱的に演説。「再生可能エネルギー発電促進賦課金」や「託送料」など電気代高騰の様々な要因により、生活の苦しさを訴える群衆に向け、蓄電池と太陽光発電の導入で電気代を下げ、余剰電力を自身が国よりも高く買い取ることを強くアピールしている。最後には「でんき0革命」を掲げ、「私が日本を変えます」と本事業にかける強い意志を宣言している。（modelpress編集部）
僕のところには、「頑張っているのに暮らしが楽にならない」という声が、本当によく届きます。話を聞くたびに、胸のどこかに引っかかるものが残るようになりました。これはもう、個人の努力の問題じゃない。仕組みの側に、無理がきている。じゃあ、どこから変えるべきなのか。そうやって考え続けて、行き着いたのが、生活の土台になっているインフラでした。その中でも、誰の毎日にも必ず関わるのが電気です。ここが変われば、暮らしの前提が変わる。だから僕は、電気から日本の「当たり前」を塗り替えることを決めました。でんき0は、そのために人生を賭けると決めた挑戦です。
◆三崎優太、新WEBCM出演
◆三崎優太、事業にかける強い意志を宣言
◆三崎優太 独占コメント
