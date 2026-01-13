¥â¥Ç¥ë¡¦º´Æ£¤¢¤ê¤µ¤Î¸½ºß¡½¥É¥¤¥Ä°Ü½»¤«¤é8Ç¯¡ÄÉ×¤Î»Ò°é¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¡¦²ÈÂ²»þ´Ö¸ì¤ë¡Ö¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë½Ö´Ö¤¬Â¿¤¯¤¢¤ë¡×¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/13¡Û¥â¥Ç¥ë¤Îº´Æ£¤¢¤ê¤µ¡Ê¤µ¤È¤¦¡¦¤¢¤ê¤µ¡¿37¡Ë¤¬2025Ç¯12·î20Æü¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¡Øº´Æ£¤¢¤ê¤µ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥«¥ì¥ó¥À¡¼2026¡Ù¡ÊSDP¡Ë¤òÈ¯Çä¡£»Ò¤É¤â¤È»£±Æ¤·¤¿¥«¥Ã¥È¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¥É¥¤¥Ä¤Ç¤Î²ÈÂ²»þ´Ö¡¢°Û¹ñ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ÇÄ©Àï¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹ÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº´Æ£¤¢¤ê¤µ¡¢¥ì¡¼¥¹¥É¥ì¥¹¤ÇÈþÁÇÈ©ÈäÏª
¡½ ·ÝÇ½³èÆ°20¼þÇ¯¡¢¤½¤·¤Æ½é¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼È¯Çä¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡È20Ç¯¤ÎÊâ¤ß¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢º£ºî¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º´Æ£¡§20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£¤Î»ä¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤â´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¡Ö²û¤«¤·¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¼Ì¿¿¤òÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÀÎ¤«¤é¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¤Èºî¤ê¾å¤²¤¿¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ç¤¹¡£
¡½ ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°áÁõ¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥«¥Ã¥È¤ä¤ª»Ò¤µ¤ó¤È¤Î¼Ì¿¿¤â¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡ª
º´Æ£¡§ ¡ØSeventeen¡Ù¡Ê2005Ç¯¤«¤é2010Ç¯¤Þ¤ÇÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¡Ë¤Ç¤Ï¥³¥¹¥×¥ìÃ´Åö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Åö»þ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ä¤ÄÌ¼¤äÂ©»Ò¤Ë¤â¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£À©Éþ¤òÃå¤¿¥«¥Ã¥È¤Ï¡¢Ì¼¤«¤é¡Ö¥®¥ã¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦´õË¾¤¬¤¢¤Ã¤Æ·è¤Þ¤Ã¤¿°áÁõ¤Ç¡¢Â©»Ò¤È¤Ï´³»Ù¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¸á¤ÎÃå¤°¤ë¤ß¤òÃå¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢1Ç¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊÌÀ¤ë¤¤¥«¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡½ º£²ó¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤òºî¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
º´Æ£¡§º£²ó¤Î»£±Æ¤Ç¤´°ì½ï¤·¤¿¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤¬¡¢¼Â¤Ï¡ØSeventeen¡Ù¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¤È¤¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤Ç¡¢²û¤«¤·¤¤¼Ì¿¿¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÀÎ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«ÊÖ¤·¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢·Ð¸³¤ÏÉ½¾ð¤Ë½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë³§¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢º£¤Î»ä¤Î¤³¤Î¾Ð´é¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ·ÝÇ½³èÆ°¤ò½é¤á¤Æ20Ç¯¡¢Âç¤¤ÊÅ¾µ¡¤À¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
º´Æ£¡§·ëº§¤È½Ð»º¤Ç¤¹¡£Êì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤ä¡¢¤½¤³¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿´¶¾ð¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤â¤Î¤â¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤ÎÉ½¾ð¤äºß¤êÊý¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Êì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤Ç¤·¤¿¤·¡¢º£¤Î»ä¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂçÀÚ¤Ê½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¥É¥¤¥Ä¤ÇÀ¸³è¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é8Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤ÎÀ¸³è¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
º´Æ£¡§¥É¥¤¥Ä¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤Ï¼çÉØ¤È¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤È¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿©¤âÊ¸²½¤â°ã¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¿å¤Î¼Á¤â°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢È±¤¬¥Ñ¥µ¤Ä¤¤¤¿¤ê¡¢È©¤¬´¥Áç¤·¤¿¤ê¤È¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÏÂ¿©¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿©ºà¤äÄ´Ì£ÎÁ¤òÆüËÜ¤«¤é»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤Ê¤ÉÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½ ¥É¥¤¥Ä¤Ç¤âÏÂ¿©¤òºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡ª
º´Æ£¡§²ÈÂ²¤Î·ò¹¯¤ä±ÉÍÜ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ëµ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¡¢¼«Âð¤Ç¤ÏÏÂ¿©¤òºî¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¸½ÃÏ¤Î³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¸½ÃÏ¤Î¿©»ö¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢²È¤Ç¤Ï¤ªÊÆ¤ÈÌ£Á¹½Á¤Ë¡¢´ÊÃ±¤Ê¤ª¤«¤º¡¢Ç¼Æ¦¡¢µû¤â¤è¤¯¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¥É¥¤¥Ä¤À¤È¤ªµÙ¤ß¤Î²á¤´¤·Êý¤âÆüËÜ¤È¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º´Æ£¡§¥É¥¤¥Ä¤Ç¤Ï¡¢ÆüÍËÆü¤¬µÙÂ©Æü¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ªÅ¹¤¬¤Û¤È¤ó¤É³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤Î¤Ç¡Ö¤É¤³¤«¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤³¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢²È¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤·¤¿¤ê¡¢¸ø±à¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤¿¤ê¤È¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£²Ë¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤½¤Î»þ´Ö¼«ÂÎ¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤´¶³Ð¤Ç¤¹¡£²ÈÂ²¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹µÙÂ©Æü¤Ï¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë½Ö´Ö¤¬Â¿¤¯¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¥É¥¤¥Ä¤Ë½»¤ó¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ µÙÆü¤Ë¤Ï¤´²ÈÂ²¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²á¤´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
º´Æ£¡§º£¤Î¤è¤¦¤Ê´¨¤¤»þ´ü¤Ï¡¢²È¤Ç¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¤ª³¨ÉÁ¤¤ä¥Ñ¥º¥ë¤ò¤·¤¿¤ê¤È¡¢¤Î¤ó¤Ó¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡½ ²ÈÂ²¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬Â¿¤¤¤Î¤ÏÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡ª
º´Æ£¡§¥É¥¤¥Ä¤Ç¤Ï²ÈÂ²¤È²á¤´¤¹¤È¤¤¤¦Ê¸²½¤¬¤È¤Æ¤âº¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤â¤½¤¦¤·¤¿Ê¸²½¤ÎÃæ¤ÇÊë¤é¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢²ÈÂ²¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬¼«Á³¤ÈÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²ÈÂ²¤Î»þ´Ö¤¬¤è¤êÇ»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½ »£±Æ¤Ê¤É¤ÇÆüËÜ¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë´Ö¡¢»Ò°é¤Æ¤ä¤´²ÈÄí¤Î¥µ¥Ý¡¼¥ÈÂÎÀ©¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
º´Æ£¡§¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¼ç¿Í¤¬»Ò¶¡¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤ª»Å»ö¤Ë½¸Ãæ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¶¡¤â¾å¤¬8ºÐ¡¢²¼¤¬4ºÐ¤ÇÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡Ö¥Þ¥Þ¤¬¤¤¤Ê¤¤ã¥À¥á¡ª¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢»£±Æ¤Î¤¢¤ëÆü¤Ï¼ç¿Í¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ËÍê¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¶¨ÎÏ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ªÆüËÜ¤Ç¤Î»þ´Ö¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤·¤¿¤«¡©
º´Æ£¡§¡ØSeventeen¡Ù¡Ønon-no¡Ù¥â¥Ç¥ë¤Ç°ì½ï¤À¤Ã¤¿¶ÍÃ«ÈþÎè¤Á¤ã¤ó¡¦ÂçÀ¯°¼¤Á¤ã¤ó¤È¿©»ö¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤ß¤ó¤Ê»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Æ¤½¤ì¤¾¤ìÇ¯Îð¤â°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤½¤Î¤¯¤é¤¤¤Îº¢¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡©¡×¡Öº£¡¢Ìëµã¤¤Ï¤É¤¦¡©¡×¤ÈÇº¤ß¤òÁêÃÌ¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ °Û¹ñ¤ÎÃÏ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ï¥®¥ã¥Ã¥×¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤ä¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤¬²êÀ¸¤¨¤¿¤È¤¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤Þ¤·¤¿¤«¡©
º´Æ£¡§ºÇ½é¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬°Û¹ñ¤ËÊ¶¤ì¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¡¢4¡Á5Ç¯¤¯¤é¤¤¤Ï¡¢¤½¤Î¾õÂÖ¤«¤é¤Ê¤«¤Ê¤«È´¤±½Ð¤»¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬±¿Æ°¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤È¤â¤ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶á½ê¤Î¸ø±à¤Ç¥Þ¥é¥½¥ó¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢¶á½ê¤Ë½»¤à¥É¥¤¥Ä¤ÎÊý¤Ë¡Ö°ì½ï¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£ÀµÄ¾¡¢¸ÀÍÕ¤â¤Û¤È¤ó¤ÉÏÃ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢°ÊÁ°¤Î¼«Ê¬¤À¤Ã¤¿¤éÉÝ¤¯¤ÆÀäÂÐ¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö²¿¤«¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤ã¡×¤È»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤é¸ÀÍÕ¤òÏÃ¤»¤Ê¤¯¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤«¤é¡ÖÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥×¥é¥¹¤Îµ¤»ý¤Á¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢Á°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»Å»ö¤â¡¢¼«Ê¬¤«¤é¡Ö¤Þ¤¿¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¡¢¾¯¤·¤º¤ÄºÆ³«¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³¤³°¤ÇÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬¤Ç¤¤ë·Ð¸³¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤Î·Ð¸³¤ò¥â¥Ç¥ë¤Î»Å»ö¤Ë¤âÀ¸¤«¤»¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç´èÄ¥¤í¤¦¤ÈÁ°¸þ¤¤ËÂª¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Êª»ö¤¬¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡½ ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌ´¤ò³ð¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹ÆÉ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º´Æ£¡§ ¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤ËÌÜ¤ÎÁ°¤Î»Å»ö¤ËÁ´ÎÏ¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¿Í¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ì¤Íè¤Ë·Ò¤¬¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ÎÀ¼±ç¤ò¶á¤¯¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Êý¤â¡¢É¬¤º¤·¤â´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤äÈ¿±þ¤òÄ¾ÀÜ¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤«¤Ç½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ä´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÊú¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¿¦¶È¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Ã¯¤«¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¤âÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤Ç¡¢Êª»ö¤ÎÀè¤Ë¡È¿Í¡É¤òÁÛÁü¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·ë¶É¡¢ºÇ¸å¤Ï¡È¿Í¡É¤Ë¹Ô¤Ãå¤¯µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¤³¤¦¤·¤Æµ¢¹ñ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ª»Å»ö¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢¼ã¤¤º¢¤Ë¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î»Å»ö¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤ÏÀè¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤ëÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬º£¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Èµ¤¤Å¤±¤¿¤È¤¡¢Ì´¤ò³ð¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ º´Æ£¤µ¤ó¤¬ÀÎ¤«¤é¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë»ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
º´Æ£¡§¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç³Ú¤·¤¤»þ¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¾Ð¤¤¡¢Íî¤Á¹þ¤ó¤À»þ¤Ï¤È¤³¤È¤ó¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£À¸¤¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç´ò¤·¤¤¤³¤È¤ä¹¬¤»¤Ê½ÐÍè»ö¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤äÈá¤·¤¤¤³¤È¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²þ¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤êº£¤Î»ä¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¼«¿È¤Î·Ð¸³¤¬É½¾ð¤Ë½Ð¤ë¤ÈÆü¡¹´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡Öº£¤ÎÉ½¾ð¤ò½Ð¤¹¡×¤³¤È¤ò¤º¤Ã¤ÈÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£17ºÐ¤Ç¡ØSeventeen¡Ù¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¤Æ¤«¤é·ÝÇ½³èÆ°¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢0¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç»Å»ö¤ò³Ú¤·¤¤¤È»×¤¨¤Ê¤¤»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤âÌÀ¤ë¤¯¤¤¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ãç´Ö¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÈþÎè¡Ê¶ÍÃ«ÈþÎè¡Ë¤ä°¼¡ÊÂçÀ¯°¼¡Ë¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë»£±Æ¤¹¤ë»þ´Ö¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢¤½¤Î¶õµ¤´¶¤Ï¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ä¤È¤¤Ë¤â¤½¤Î¤Þ¤ÞÉ½¾ð¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³Ú¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¼«Á³¤ÈÉ½¾ð¤â½À¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ÎÉ½¾ð¤ò¤¤¤¤¤È¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤óÁ°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ º´Æ£¤µ¤ó¤Îº£²ó¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤â¾Ð´é¤Î¥«¥Ã¥È¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¡¢¸µµ¤¤ò¤â¤é¤¨¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
º´Æ£¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ªº£²ó¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥Ú¡¼¥¸¡ÊLoppi¡¦HMV¸ÂÄêÆÃÅµ¡Ë¤Ë¡ÖÆü¡¹¾Ð¿Ê¡×¤ò½ñÆ»¤Ç½ñ¤¤¤ÆÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²áµî¤Ë¡ØSeventeen¡Ù¤Î½ñ¤½é¤á¤Ç¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò½ñ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Æü¡¹ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢1Æü¤ÎÃæ¤Ç¾¯¤·¤Ç¤â¾Ð¤¦½¬´·¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¾¯¤·¤º¤Ä¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡ª
¡½ º´Æ£¤µ¤ó¤é¤·¤¯¤ÆÁÇÅ¨¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤Í¡ªµ®½Å¤Ê¤ªÏÃ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
1988Ç¯9·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¡£2005Ç¯¤Ë½÷À»ï¡ØSeventeen¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤Æ¡Ö¥ß¥¹¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¡¼¥ó¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2010Ç¯¤Þ¤ÇÆ±»ï¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¡¢Æ±Ç¯4·î¤«¤é¤Ï¡Ønon-no¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£¤Þ¤¿2010Ç¯¤«¤é2015Ç¯¤Þ¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾ðÊóÈÖÁÈ¡ØGoing¡ªSports¡õNews¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¤ªÅ·µ¤¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¡£2014Ç¯¤Ë¤Ï¡Ønon-no¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¥â¥Ç¥ë¤òÂ´¶È¤·¡¢¡ØMORE¡Ù¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤ë¡£2017Ç¯¤è¤ê¥É¥¤¥Ä¤Ë°Ü½»¡£¸½ºß¤Ï¡ØVERY¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¡ØLEE¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤Î»¨»ï¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡º´Æ£¤¢¤ê¤µ¡¢¥«¥ì¥ó¥À¡¼»£±ÆÎ¢ÏÃ
¡½ ·ÝÇ½³èÆ°20¼þÇ¯¡¢¤½¤·¤Æ½é¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼È¯Çä¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡È20Ç¯¤ÎÊâ¤ß¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢º£ºî¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º´Æ£¡§20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£¤Î»ä¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤â´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¡Ö²û¤«¤·¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¼Ì¿¿¤òÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÀÎ¤«¤é¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¤Èºî¤ê¾å¤²¤¿¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ç¤¹¡£
¡½ ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°áÁõ¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥«¥Ã¥È¤ä¤ª»Ò¤µ¤ó¤È¤Î¼Ì¿¿¤â¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡ª
º´Æ£¡§ ¡ØSeventeen¡Ù¡Ê2005Ç¯¤«¤é2010Ç¯¤Þ¤ÇÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¡Ë¤Ç¤Ï¥³¥¹¥×¥ìÃ´Åö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Åö»þ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ä¤ÄÌ¼¤äÂ©»Ò¤Ë¤â¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£À©Éþ¤òÃå¤¿¥«¥Ã¥È¤Ï¡¢Ì¼¤«¤é¡Ö¥®¥ã¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦´õË¾¤¬¤¢¤Ã¤Æ·è¤Þ¤Ã¤¿°áÁõ¤Ç¡¢Â©»Ò¤È¤Ï´³»Ù¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¸á¤ÎÃå¤°¤ë¤ß¤òÃå¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢1Ç¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊÌÀ¤ë¤¤¥«¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡½ º£²ó¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤òºî¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
º´Æ£¡§º£²ó¤Î»£±Æ¤Ç¤´°ì½ï¤·¤¿¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤¬¡¢¼Â¤Ï¡ØSeventeen¡Ù¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¤È¤¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤Ç¡¢²û¤«¤·¤¤¼Ì¿¿¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÀÎ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«ÊÖ¤·¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢·Ð¸³¤ÏÉ½¾ð¤Ë½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë³§¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢º£¤Î»ä¤Î¤³¤Î¾Ð´é¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ·ÝÇ½³èÆ°¤ò½é¤á¤Æ20Ç¯¡¢Âç¤¤ÊÅ¾µ¡¤À¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
º´Æ£¡§·ëº§¤È½Ð»º¤Ç¤¹¡£Êì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤ä¡¢¤½¤³¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿´¶¾ð¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤â¤Î¤â¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤ÎÉ½¾ð¤äºß¤êÊý¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Êì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤Ç¤·¤¿¤·¡¢º£¤Î»ä¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂçÀÚ¤Ê½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡º´Æ£¤¢¤ê¤µ¡¢²ÈÂ²»þ´Ö¡¦É×¤Î»Ò°é¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¸ì¤ë
¡½ ¥É¥¤¥Ä¤ÇÀ¸³è¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é8Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤ÎÀ¸³è¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
º´Æ£¡§¥É¥¤¥Ä¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤Ï¼çÉØ¤È¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤È¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿©¤âÊ¸²½¤â°ã¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¿å¤Î¼Á¤â°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢È±¤¬¥Ñ¥µ¤Ä¤¤¤¿¤ê¡¢È©¤¬´¥Áç¤·¤¿¤ê¤È¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÏÂ¿©¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿©ºà¤äÄ´Ì£ÎÁ¤òÆüËÜ¤«¤é»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤Ê¤ÉÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½ ¥É¥¤¥Ä¤Ç¤âÏÂ¿©¤òºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡ª
º´Æ£¡§²ÈÂ²¤Î·ò¹¯¤ä±ÉÍÜ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ëµ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¡¢¼«Âð¤Ç¤ÏÏÂ¿©¤òºî¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¸½ÃÏ¤Î³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¸½ÃÏ¤Î¿©»ö¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢²È¤Ç¤Ï¤ªÊÆ¤ÈÌ£Á¹½Á¤Ë¡¢´ÊÃ±¤Ê¤ª¤«¤º¡¢Ç¼Æ¦¡¢µû¤â¤è¤¯¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¥É¥¤¥Ä¤À¤È¤ªµÙ¤ß¤Î²á¤´¤·Êý¤âÆüËÜ¤È¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º´Æ£¡§¥É¥¤¥Ä¤Ç¤Ï¡¢ÆüÍËÆü¤¬µÙÂ©Æü¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ªÅ¹¤¬¤Û¤È¤ó¤É³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤Î¤Ç¡Ö¤É¤³¤«¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤³¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢²È¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤·¤¿¤ê¡¢¸ø±à¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤¿¤ê¤È¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£²Ë¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤½¤Î»þ´Ö¼«ÂÎ¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤´¶³Ð¤Ç¤¹¡£²ÈÂ²¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹µÙÂ©Æü¤Ï¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë½Ö´Ö¤¬Â¿¤¯¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¥É¥¤¥Ä¤Ë½»¤ó¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ µÙÆü¤Ë¤Ï¤´²ÈÂ²¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²á¤´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
º´Æ£¡§º£¤Î¤è¤¦¤Ê´¨¤¤»þ´ü¤Ï¡¢²È¤Ç¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¤ª³¨ÉÁ¤¤ä¥Ñ¥º¥ë¤ò¤·¤¿¤ê¤È¡¢¤Î¤ó¤Ó¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡½ ²ÈÂ²¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬Â¿¤¤¤Î¤ÏÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡ª
º´Æ£¡§¥É¥¤¥Ä¤Ç¤Ï²ÈÂ²¤È²á¤´¤¹¤È¤¤¤¦Ê¸²½¤¬¤È¤Æ¤âº¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤â¤½¤¦¤·¤¿Ê¸²½¤ÎÃæ¤ÇÊë¤é¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢²ÈÂ²¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬¼«Á³¤ÈÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²ÈÂ²¤Î»þ´Ö¤¬¤è¤êÇ»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½ »£±Æ¤Ê¤É¤ÇÆüËÜ¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë´Ö¡¢»Ò°é¤Æ¤ä¤´²ÈÄí¤Î¥µ¥Ý¡¼¥ÈÂÎÀ©¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
º´Æ£¡§¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¼ç¿Í¤¬»Ò¶¡¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤ª»Å»ö¤Ë½¸Ãæ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¶¡¤â¾å¤¬8ºÐ¡¢²¼¤¬4ºÐ¤ÇÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡Ö¥Þ¥Þ¤¬¤¤¤Ê¤¤ã¥À¥á¡ª¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢»£±Æ¤Î¤¢¤ëÆü¤Ï¼ç¿Í¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ËÍê¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¶¨ÎÏ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ªÆüËÜ¤Ç¤Î»þ´Ö¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤·¤¿¤«¡©
º´Æ£¡§¡ØSeventeen¡Ù¡Ønon-no¡Ù¥â¥Ç¥ë¤Ç°ì½ï¤À¤Ã¤¿¶ÍÃ«ÈþÎè¤Á¤ã¤ó¡¦ÂçÀ¯°¼¤Á¤ã¤ó¤È¿©»ö¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤ß¤ó¤Ê»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Æ¤½¤ì¤¾¤ìÇ¯Îð¤â°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤½¤Î¤¯¤é¤¤¤Îº¢¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡©¡×¡Öº£¡¢Ìëµã¤¤Ï¤É¤¦¡©¡×¤ÈÇº¤ß¤òÁêÃÌ¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡º´Æ£¤¢¤ê¤µ¤Î¡ÖÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¡×
¡½ °Û¹ñ¤ÎÃÏ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ï¥®¥ã¥Ã¥×¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤ä¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤¬²êÀ¸¤¨¤¿¤È¤¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤Þ¤·¤¿¤«¡©
º´Æ£¡§ºÇ½é¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬°Û¹ñ¤ËÊ¶¤ì¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¡¢4¡Á5Ç¯¤¯¤é¤¤¤Ï¡¢¤½¤Î¾õÂÖ¤«¤é¤Ê¤«¤Ê¤«È´¤±½Ð¤»¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬±¿Æ°¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤È¤â¤ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶á½ê¤Î¸ø±à¤Ç¥Þ¥é¥½¥ó¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢¶á½ê¤Ë½»¤à¥É¥¤¥Ä¤ÎÊý¤Ë¡Ö°ì½ï¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£ÀµÄ¾¡¢¸ÀÍÕ¤â¤Û¤È¤ó¤ÉÏÃ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢°ÊÁ°¤Î¼«Ê¬¤À¤Ã¤¿¤éÉÝ¤¯¤ÆÀäÂÐ¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö²¿¤«¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤ã¡×¤È»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤é¸ÀÍÕ¤òÏÃ¤»¤Ê¤¯¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤«¤é¡ÖÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥×¥é¥¹¤Îµ¤»ý¤Á¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢Á°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»Å»ö¤â¡¢¼«Ê¬¤«¤é¡Ö¤Þ¤¿¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¡¢¾¯¤·¤º¤ÄºÆ³«¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³¤³°¤ÇÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬¤Ç¤¤ë·Ð¸³¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤Î·Ð¸³¤ò¥â¥Ç¥ë¤Î»Å»ö¤Ë¤âÀ¸¤«¤»¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç´èÄ¥¤í¤¦¤ÈÁ°¸þ¤¤ËÂª¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Êª»ö¤¬¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡½ ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌ´¤ò³ð¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹ÆÉ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º´Æ£¡§ ¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤ËÌÜ¤ÎÁ°¤Î»Å»ö¤ËÁ´ÎÏ¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¿Í¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ì¤Íè¤Ë·Ò¤¬¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ÎÀ¼±ç¤ò¶á¤¯¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Êý¤â¡¢É¬¤º¤·¤â´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤äÈ¿±þ¤òÄ¾ÀÜ¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤«¤Ç½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ä´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÊú¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¿¦¶È¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Ã¯¤«¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¤âÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤Ç¡¢Êª»ö¤ÎÀè¤Ë¡È¿Í¡É¤òÁÛÁü¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·ë¶É¡¢ºÇ¸å¤Ï¡È¿Í¡É¤Ë¹Ô¤Ãå¤¯µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¤³¤¦¤·¤Æµ¢¹ñ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ª»Å»ö¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢¼ã¤¤º¢¤Ë¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î»Å»ö¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤ÏÀè¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤ëÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬º£¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Èµ¤¤Å¤±¤¿¤È¤¡¢Ì´¤ò³ð¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ º´Æ£¤µ¤ó¤¬ÀÎ¤«¤é¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë»ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
º´Æ£¡§¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç³Ú¤·¤¤»þ¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¾Ð¤¤¡¢Íî¤Á¹þ¤ó¤À»þ¤Ï¤È¤³¤È¤ó¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£À¸¤¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç´ò¤·¤¤¤³¤È¤ä¹¬¤»¤Ê½ÐÍè»ö¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤äÈá¤·¤¤¤³¤È¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²þ¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤êº£¤Î»ä¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¼«¿È¤Î·Ð¸³¤¬É½¾ð¤Ë½Ð¤ë¤ÈÆü¡¹´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡Öº£¤ÎÉ½¾ð¤ò½Ð¤¹¡×¤³¤È¤ò¤º¤Ã¤ÈÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£17ºÐ¤Ç¡ØSeventeen¡Ù¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¤Æ¤«¤é·ÝÇ½³èÆ°¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢0¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç»Å»ö¤ò³Ú¤·¤¤¤È»×¤¨¤Ê¤¤»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤âÌÀ¤ë¤¯¤¤¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ãç´Ö¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÈþÎè¡Ê¶ÍÃ«ÈþÎè¡Ë¤ä°¼¡ÊÂçÀ¯°¼¡Ë¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë»£±Æ¤¹¤ë»þ´Ö¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢¤½¤Î¶õµ¤´¶¤Ï¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ä¤È¤¤Ë¤â¤½¤Î¤Þ¤ÞÉ½¾ð¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³Ú¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¼«Á³¤ÈÉ½¾ð¤â½À¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ÎÉ½¾ð¤ò¤¤¤¤¤È¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤óÁ°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ º´Æ£¤µ¤ó¤Îº£²ó¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤â¾Ð´é¤Î¥«¥Ã¥È¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¡¢¸µµ¤¤ò¤â¤é¤¨¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
º´Æ£¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ªº£²ó¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥Ú¡¼¥¸¡ÊLoppi¡¦HMV¸ÂÄêÆÃÅµ¡Ë¤Ë¡ÖÆü¡¹¾Ð¿Ê¡×¤ò½ñÆ»¤Ç½ñ¤¤¤ÆÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²áµî¤Ë¡ØSeventeen¡Ù¤Î½ñ¤½é¤á¤Ç¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò½ñ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Æü¡¹ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢1Æü¤ÎÃæ¤Ç¾¯¤·¤Ç¤â¾Ð¤¦½¬´·¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¾¯¤·¤º¤Ä¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡ª
¡½ º´Æ£¤µ¤ó¤é¤·¤¯¤ÆÁÇÅ¨¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤Í¡ªµ®½Å¤Ê¤ªÏÃ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡º´Æ£¤¢¤ê¤µ¡Ê¤µ¤È¤¦¡¦¤¢¤ê¤µ¡Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1988Ç¯9·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¡£2005Ç¯¤Ë½÷À»ï¡ØSeventeen¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤Æ¡Ö¥ß¥¹¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¡¼¥ó¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2010Ç¯¤Þ¤ÇÆ±»ï¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¡¢Æ±Ç¯4·î¤«¤é¤Ï¡Ønon-no¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£¤Þ¤¿2010Ç¯¤«¤é2015Ç¯¤Þ¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾ðÊóÈÖÁÈ¡ØGoing¡ªSports¡õNews¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¤ªÅ·µ¤¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¡£2014Ç¯¤Ë¤Ï¡Ønon-no¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¥â¥Ç¥ë¤òÂ´¶È¤·¡¢¡ØMORE¡Ù¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤ë¡£2017Ç¯¤è¤ê¥É¥¤¥Ä¤Ë°Ü½»¡£¸½ºß¤Ï¡ØVERY¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¡ØLEE¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤Î»¨»ï¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û