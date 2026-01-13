ハイセンスは、アメリカ・ラスベガスで2026年1月6日から9日まで開催された世界最大級のテックイベント「CES 2026」で、世界初の新技術「RGB MiniLED evo」を搭載した116型RGB MiniLEDテレビ「116UXS」およびレーザープロジェクター「XR10」などの最新ディスプレイ技術を発表しました。

↑CES 2026におけるハイセンスのRGB MiniLED展示の様子。

記事のポイント 第4色LEDを導入することで、色再現性と視聴時の快適性を大きく向上させたハイセンスの新技術「RGB MiniLED evo」を搭載した116型のMiniLED液晶テレビが、CES 2026で披露されました。従来よりも広色域で鮮やかな画質が特徴。日本市場での展開が待ち望まれます。

同社は、「RGB MiniLEDの起源」として、従来のスペック向上にとどまらない、バックライト構造そのものを進化させた新技術「RGB MiniLED evo」を開発。

本技術は、従来の赤・緑・青（RGB）のバックライト構成に加え、自然光スペクトルで不足しがちな領域を補完するスカイブルーシアンの第4色LEDを導入した、業界初のシステムレベルの進化とうたっています。

RGB MiniLED evoは、134ビットの高度なカラー制御と、BT.2020比110％を超える広色域を実現。空や水、シアン〜グリーン領域の色再現性を大きく高めるとともに、システム全体での色校正によりΔE＜1.0の高い色精度を達成しています。

さらに、光源設計の最適化により、有害なブルーライトを最大約80％低減し、超大画面においても自然で快適な長時間視聴を可能にします。

今回発表された「116UXS」は、このRGB MiniLED evoを初めて搭載した同社のフラッグシップモデル。極限の映像表現と、長時間視聴に耐える快適性を高次元で両立しています。

また、同社の中核となるRGB MiniLEDテレビシリーズとして位置づけられている「UR8」および「UR9」は、RGB MiniLEDとAIによる映像・シーン最適化を備えながら、55型から100型までの幅広いサイズを展開しています。

また、超大画面ホームシネマ用途に向けて、「TriChromaレーザー技術」を採用したレーザープロジェクター「XR10」をCES 2026にてグローバル初披露しました。

高輝度かつ豊かな色表現、長期にわたる安定した性能により、最大300インチまでの迫力ある映像投写を可能にし、没入感の高いホームシアター体験を実現します。

