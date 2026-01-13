Mrs. GREEN APPLE「ダンスをしながらレコーディングの準備」新曲「lulu.」の制作秘話告白 ジャケットに隠された秘密も
【モデルプレス＝2026/01/13】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）の大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架が、1月12日放送のラジオ番組「SCHOOL OF LOCK！」の番組内コーナー・Mrs. GREEN APPLEの「ミセスLOCKS！」（TOKYO FM／毎週月曜よる11時8分〜）に出演。新曲「lulu.」の秘話を明かした。
【写真】ミセス、謎に包まれた最新曲ジャケ写
1月12日に配信された新曲「lulu.」の話題になると大森は「レコーディング期間が昨年の5月」だったと回想。また「breakfast」（2025年）と「lulu.」のレコーディング期間が被っていたことも明かした。これを受け、藤澤が「『breakfast』のMVを…？」と口にすると若井は「ダンスをしながらレコーディングの準備をした。そうだ、そうだ」と当時の記憶を思い出していた。
大森が「『lulu.』最初聴いてどうでした？」と話を振ると藤澤は「言葉のスケール感が自分の想像の領域を超えていたというか」とコメント。また“「帰りたい場所がある」 誰もがこの星の子孫”というフレーズに共感したそうで「『どんな規模感の話なんだろう？』って思ったけど、この字面が頭の中に入ってきた時に、なんかわかんないけど、すごく…わかるというか。体で」と熱弁。一方、若井は「スケールの部分で言うとサウンド面もびっくりした」と話し「今までとは違った元貴のサウンドの作り方だなと思って。ギターの入り方とかも新鮮だったし。勢いもあるんだけど、その中での綺麗さみたいなのもあって。壮大感もあって新しかったな」と語った。
「lulu.」のジャケット写真について話が及ぶと、大森は「制作チームに僕が言ったのは『人生の設計図を描きたい。描いてくれ』っていう話をして」と制作秘話を告白した。また「輪廻とか、人生とか。季節を巡らせたいわけではなくて『人1つの人生、命、魂の設計図があるとすればどんなんだろうか』って話をして」と制作チームとのやりとりを明かし、現在のジャケットのデザインに至ったと説明。大森は「すごく詳しく見てみると、色んなことが描いてあったりとかするから、ジャケットを眺めるだけでも面白く、色んなことを考えられるなと思っています」とジャケットに隠された仕掛けも明かしていた。（modelpress編集部）
情報：TOKYO FM
【Not Sponsored 記事】
【写真】ミセス、謎に包まれた最新曲ジャケ写
◆若井滉斗「ダンスをしながら…」最新曲のレコーディング準備期間を回想
1月12日に配信された新曲「lulu.」の話題になると大森は「レコーディング期間が昨年の5月」だったと回想。また「breakfast」（2025年）と「lulu.」のレコーディング期間が被っていたことも明かした。これを受け、藤澤が「『breakfast』のMVを…？」と口にすると若井は「ダンスをしながらレコーディングの準備をした。そうだ、そうだ」と当時の記憶を思い出していた。
◆大森元貴「lulu.」ジャケット制作秘話を告白
「lulu.」のジャケット写真について話が及ぶと、大森は「制作チームに僕が言ったのは『人生の設計図を描きたい。描いてくれ』っていう話をして」と制作秘話を告白した。また「輪廻とか、人生とか。季節を巡らせたいわけではなくて『人1つの人生、命、魂の設計図があるとすればどんなんだろうか』って話をして」と制作チームとのやりとりを明かし、現在のジャケットのデザインに至ったと説明。大森は「すごく詳しく見てみると、色んなことが描いてあったりとかするから、ジャケットを眺めるだけでも面白く、色んなことを考えられるなと思っています」とジャケットに隠された仕掛けも明かしていた。（modelpress編集部）
情報：TOKYO FM
【Not Sponsored 記事】