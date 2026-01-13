原日出子“ご近所さん”にもらった野菜で手料理4品「栄養たっぷり」「親近感湧く」の声
【モデルプレス＝2026/01/13】女優の原日出子が13日、自身のInstagramを更新。近隣住民から譲り受けた野菜などを使った手料理を公開し、反響が寄せられている。
【写真】66歳ベテラン女優「温かみ感じる」頂き物野菜使った手料理披露
原は「ご近所さんからいっぱいお野菜をいただきました」と報告し、散歩の際に購入した新鮮な野菜と合わせて調理したことを公開。 「小松菜と竹輪と卵の炒め物」「ほうれん草の胡麻和え」「里芋の出汁煮」「白菜の塩昆布漬け」の献立4品を紹介し、素材の良さを活かした彩り豊かな料理の写真を載せている。
この投稿に、ファンからは「栄養たっぷりで美味しそう」「お野菜のプレゼント、嬉しいですね」「手作りの温かみを感じて癒やされます」「ご近所付き合いをしている日出子さんに親近感湧く」「お裾分けがある関係が素敵」「かあちゃんの味、最高です」といった声が寄せられている。 （modelpress編集部）
