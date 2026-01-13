眄个△り主演『ばけばけ』を支えるNHK朝ドラ初脚本・ふじきみつ彦氏の「異色な筆さばき」

セリフを使わずに魅せる手法を

俳優・郄石あかり（23）がヒロインを務める朝ドラ『ばけばけ』（NHK）も新年を迎え、後半戦に突入。年始に放送された第14週では、松野トキ（郄石）とレフカダ・ヘブン（トミー・バストウ、34）が出雲大社で永遠の愛を誓うも、１月９日に放送された第70話では結婚パーティの最中、松野家と雨清水家の秘密が“ウソの嫌いな”ヘブン先生によって暴かれる。

こうしたハラハラドキドキする展開に、視聴者も大興奮。涙腺崩壊するネット民も、続出している。

ここにきて、脚本を手掛けるふじきみつ彦氏の“筆さばき”にも注目が集まっている。

今作は、明治時代の島根県・松江を舞台に怪奇文学作品集『怪談』などで知られる小泉八雲の妻・セツをモデルにした主人公の目を通して、江戸から明治へ変貌を遂げる時代を生き抜いた夫婦の物語を描く波乱万丈伝である。

「第70話では、松野家に多額の借金があること。三之丞（板垣李光人、23）が社長になったと嘘をつき、トキから毎月生活費をもらっていたこと。さらにタエ（北川景子、39）が、トキのもう一人の母であることが白日の下にさらされ、松野家と雨清水家は大パニック。ところが、雨降って地固まる。ラストシーンでは、家族揃って“だらくそが〜”と叫び、もやもやした気持ちを吹き飛ばし大団円を迎える。この異例ともいえる15分ワンシーンの会話劇には、放送直後から“神回”といったコメントが寄せられています」（制作会社ディレクター）

年末最後の放送となった第65話でも、ふじき氏の筆は見事に冴え渡った。

ヘブン先生を見送った後、好きだという気持ちに気が付き松江大橋でトキが静かに涙を流す場面。夕暮れの宍道湖畔で心を通わせるふたりが手をつなぐ、逆光の中のロングショットはまるで映画のワンシーンのように美しく、視聴者の心をわしづかみにしている。

「言葉ではないところで解り合ってきたふたりを描く場面では、セリフを使わずに魅せる。これまでナレーションで何でもかんでも説明してしまう“ながら観”が主流だった朝ドラの世界に、大きなクサビを打ち込みました」（前出・ディレクター）

そもそもふたりが心を通わせるきっかけは、なんだったのか。それは、トキがヘブン先生に怪談を聞かせる場面ではなかったか。

理不尽な日常をユーモラスに描いて

第12週。母の愛を語る哀しくも切ない『水あめを買う女』でヘブン先生は怪談に目覚める。『鳥取の布団』では、トキが過去に結婚していたことを知る。そして『子捨ての話』では、父親に捨てられたヘブン先生の悲しい生い立ちを知り、ふたりの心の距離はぐっと縮まっていく。

母フミ（池脇千鶴、44）から怪談を聞かされ育ったトキ。幼い頃、アイルランドの妖精譚を聞いて育ち、新聞記者時代には不思議な話に心惹かれたヘプン先生。言ってみれば怪談シーンこそ、ふたりが心を通わせるラブシーンではなかったのか。こうした展開を見て、今作は“ふじき氏にしか描けない世界なのだ”と、改めて気が付いたのは私だけではあるまい。

「ふじきさんが連続ドラマの脚本を一人で全部書いたのは’20年『きょうの猫村さん』（テレビ東京系）と、’21年『阿佐ヶ谷姉妹の のほほんふたり暮らし』（NHK）の２作品しかありません。今作でトキの父親・司之介を演じている岡部たかしさん（53）とは15年来の演劇仲間で、ムロツヨシさん（49）の舞台『muro式』の脚本を手掛けたことでも知られていますが、今まで知る人ぞ知る存在でした。

制作統括の橋爪國臣さんは、ふじきさんを抜擢した理由について『分断の社会といわれる今日に、温かい光を灯す市井の人々のドラマにしたい。ふじきさんとは今回が初めてでしたが、理不尽な日常をユーモラスに描いてもらいたい。そんな思いから声をかけました』と話しています。いきなり朝ドラの脚本家に抜擢した橋爪さんの眼力にはうなるしかありません」（制作会社プロデューサー）

今作で異次元の“筆さばき”を見せる脚本家・ふじきみつ彦氏。『ばけばけ』も、新章に突入し、次はどんな“筆さばき”で魅せてくれるのか。最後の最後まで目が離せそうもない――。

取材・文：島 右近（放送作家・映像プロデューサー）